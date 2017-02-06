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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:14
Грйс-мэн написав: Оранжевый-хит сезона написав:
не помню как называется когда цена растёт при отсутствии спроса
Это называется - неадекватные хотелки продавцов.
Заканчивается это лопнувшими пузырями
стагфляция
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:19
kingkongovets написав:
муха, мне сегодня предложили нежилую недвигу - гараж в кооперативе на брожка (бывшая кировоградская), недалеко от зе лейкс
первая линия
5 куе - твой инвестбюджет
шо скажешь?
а где там кооператив?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:40
flyman написав:
хроніки тотального зубожіння:
Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).
І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.
Видно, бізнесмени голодають.
Похоже, приняли за мусор и выбросили на помойку. Я и сам бы так поступил, чтобы нормальный подъезд в свинарник не превращать
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antey1969
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:49
antey1969 написав: flyman написав:
хроніки тотального зубожіння:
Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).
І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.
Видно, бізнесмени голодають.
Похоже, приняли за мусор и выбросили на помойку. Я и сам бы так поступил, чтобы нормальный подъезд в свинарник не превращать
мажор!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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