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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1651165216531654

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:14

  Грйс-мэн написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не помню как называется когда цена растёт при отсутствии спроса

Это называется - неадекватные хотелки продавцов.
Заканчивается это лопнувшими пузырями

стагфляция
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:19

  kingkongovets написав:муха, мне сегодня предложили нежилую недвигу - гараж в кооперативе на брожка (бывшая кировоградская), недалеко от зе лейкс
первая линия
5 куе - твой инвестбюджет
шо скажешь?

а где там кооператив?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:40

  flyman написав:хроніки тотального зубожіння:

Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).

І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.

Видно, бізнесмени голодають.

Похоже, приняли за мусор и выбросили на помойку. Я и сам бы так поступил, чтобы нормальный подъезд в свинарник не превращать
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:49

  antey1969 написав:
  flyman написав:хроніки тотального зубожіння:

Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).

І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.

Видно, бізнесмени голодають.

Похоже, приняли за мусор и выбросили на помойку. Я и сам бы так поступил, чтобы нормальный подъезд в свинарник не превращать

мажор!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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