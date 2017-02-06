Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).
І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.
Видно, бізнесмени голодають.
Похоже, приняли за мусор и выбросили на помойку. Я и сам бы так поступил, чтобы нормальный подъезд в свинарник не превращать
Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).
І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.
Видно, бізнесмени голодають.
Похоже, приняли за мусор и выбросили на помойку. Я и сам бы так поступил, чтобы нормальный подъезд в свинарник не превращать
мажор!
п.с. привласнити собі, щось, що на думку привласнювача "погано лежить"- національна риса характеру
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).
І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.
Видно, бізнесмени голодають.
Похоже, приняли за мусор и выбросили на помойку. Я и сам бы так поступил, чтобы нормальный подъезд в свинарник не превращать
мажор!
п.с. привласнити собі, щось, що на думку привласнювача "погано лежить"- національна риса характеру
Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).
І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.
Видно, бізнесмени голодають.
Похоже, приняли за мусор и выбросили на помойку. Я и сам бы так поступил, чтобы нормальный подъезд в свинарник не превращать
мажор!
п.с. привласнити собі, щось, що на думку привласнювача "погано лежить"- національна риса характеру quote В смітник викинули твої пакети з вишнями))) == народ у нас забобонний та після заходу сонця сміття не викидає (погана прикмета), так що твоя версія відпадає, залишається "тотальне зубожіння серед иліти"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.