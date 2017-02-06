Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Якесь дрімуче село. Ви може не в курсі, але як накопичилося сміття, особливо влітку, то нюхати його замість того, щоб викинути, бо бачте вже темно, буде тільки хвора на голову людина. Питання різки дров та пропахування городу мешканців міста, а тим паче "модних МОПів" також не дуже цікавлять, і ніякого пієтєту перед неділею також немає.