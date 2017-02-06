Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Якесь дрімуче село. Ви може не в курсі, але як накопичилося сміття, особливо влітку, то нюхати його замість того, щоб викинути, бо бачте вже темно, буде тільки хвора на голову людина. Питання різки дров та пропахування городу мешканців міста, а тим паче "модних МОПів" також не дуже цікавлять, і ніякого пієтєту перед неділею також немає.
hume написав:[quote="4412636:Прохожий"]Динамо сегодня порадовало! Держу кулаки за Усика!!!
Да, день в плане спорта великолепный
Усик реально красава, ни одного шанса не оставил сопернику а гимн Украины в центре московии это мегафайф!
Жаль не нокаутировал. Но все равно отлично.[/quote]
победа над этим юным зверьком - хорошо плохо шо пришлось посмотреть по интеру рекламу крестного хода, прослушать мокшанский гимн, мутные рассуждения усика о руке боженьки и его обнимашки с кацапней посмотреть а так да - красава
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав: победа над этим юным зверьком - хорошо плохо шо пришлось посмотреть по интеру рекламу крестного хода, прослушать мокшанский гимн, мутные рассуждения усика о руке боженьки и его обнимашки с кацапней посмотреть а так да - красава
Я всего этого был лишен: текстовую трансляцию читал.