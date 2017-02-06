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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1652165316541655

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:народ у нас забобонний та після заходу сонця сміття не викидає (погана прикмета),
так що твоя версія відпадає,
залишається "тотальне зубожіння серед иліти"
Повна дурня про забобони

https://ukr.media/science/283074/
ще скажіть, що в Божу неділю не "дурня" різати дрова, пахати город і т.п.


Якесь дрімуче село.
Ви може не в курсі, але як накопичилося сміття, особливо влітку, то нюхати його замість того, щоб викинути, бо бачте вже темно, буде тільки хвора на голову людина.
Питання різки дров та пропахування городу мешканців міста, а тим паче "модних МОПів" також не дуже цікавлять, і ніякого пієтєту перед неділею також немає.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 23:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Динамо сегодня порадовало!
Держу кулаки за Усика!!!
апд
ЙЕС!!!
Усик сделал это!
В логове загасил зверя!!! 8)
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 22 лип, 2018 00:13, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 23:17

  Прохожий написав:Динамо сегодня порадовало!
Держу кулаки за Усика!!!

Да, день в плане спорта великолепный
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 00:17

  hume написав:
  Прохожий написав:Динамо сегодня порадовало!
Держу кулаки за Усика!!!

Да, день в плане спорта великолепный

Усик реально красава, ни одного шанса не оставил сопернику
а гимн Украины в центре московии это мегафайф! :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 00:41

  Прохожий написав:
  hume написав:
  Прохожий написав:Динамо сегодня порадовало!
Держу кулаки за Усика!!!

Да, день в плане спорта великолепный

Усик реально красава, ни одного шанса не оставил сопернику
а гимн Украины в центре московии это мегафайф! :mrgreen:

Жаль не нокаутировал. Но все равно отлично.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 01:52

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:[quote="4412636:Прохожий"]Динамо сегодня порадовало!
Держу кулаки за Усика!!!

Да, день в плане спорта великолепный

Усик реально красава, ни одного шанса не оставил сопернику
а гимн Украины в центре московии это мегафайф!

Жаль не нокаутировал. Но все равно отлично.[/quote]


победа над этим юным зверьком - хорошо
плохо шо пришлось посмотреть по интеру рекламу крестного хода, прослушать мокшанский гимн, мутные рассуждения усика о руке боженьки и его обнимашки с кацапней посмотреть
а так да - красава
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 02:15

  kingkongovets написав:
победа над этим юным зверьком - хорошо
плохо шо пришлось посмотреть по интеру рекламу крестного хода, прослушать мокшанский гимн, мутные рассуждения усика о руке боженьки и его обнимашки с кацапней посмотреть
а так да - красава

Я всего этого был лишен: текстовую трансляцию читал.
airmax78
 
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