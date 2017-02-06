Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:[quote="4412636:Прохожий"]Динамо сегодня порадовало! Держу кулаки за Усика!!!
Да, день в плане спорта великолепный
Усик реально красава, ни одного шанса не оставил сопернику а гимн Украины в центре московии это мегафайф!
Жаль не нокаутировал. Но все равно отлично.[/quote]
победа над этим юным зверьком - хорошо плохо шо пришлось посмотреть по интеру рекламу крестного хода, прослушать мокшанский гимн, мутные рассуждения усика о руке боженьки и его обнимашки с кацапней посмотреть а так да - красава
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав: победа над этим юным зверьком - хорошо плохо шо пришлось посмотреть по интеру рекламу крестного хода, прослушать мокшанский гимн, мутные рассуждения усика о руке боженьки и его обнимашки с кацапней посмотреть а так да - красава
Я всего этого был лишен: текстовую трансляцию читал.