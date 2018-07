Додано: Нед 22 лип, 2018 01:52

airmax78 написав: Прохожий написав: hume написав: Динамо сегодня порадовало!

Держу кулаки за Усика!!!

Усик реально красава, ни одного шанса не оставил сопернику

Жаль не нокаутировал. Но все равно отлично.





победа над этим юным зверьком - хорошо

плохо шо пришлось посмотреть по интеру рекламу крестного хода, прослушать мокшанский гимн, мутные рассуждения усика о руке боженьки и его обнимашки с кацапней посмотреть

