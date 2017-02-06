RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1653165416551656>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 00:41

  Прохожий написав:
  hume написав:
  Прохожий написав:Динамо сегодня порадовало!
Держу кулаки за Усика!!!

Да, день в плане спорта великолепный

Усик реально красава, ни одного шанса не оставил сопернику
а гимн Украины в центре московии это мегафайф! :mrgreen:

Жаль не нокаутировал. Но все равно отлично.
airmax78
 
Повідомлень: 25173
З нами з: 25.10.12
Подякував: 671 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 01:52

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:[quote="4412636:Прохожий"]Динамо сегодня порадовало!
Держу кулаки за Усика!!!

Да, день в плане спорта великолепный

Усик реально красава, ни одного шанса не оставил сопернику
а гимн Украины в центре московии это мегафайф!

Жаль не нокаутировал. Но все равно отлично.[/quote]


победа над этим юным зверьком - хорошо
плохо шо пришлось посмотреть по интеру рекламу крестного хода, прослушать мокшанский гимн, мутные рассуждения усика о руке боженьки и его обнимашки с кацапней посмотреть
а так да - красава
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4015
З нами з: 05.06.16
Подякував: 209 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 02:15

  kingkongovets написав:
победа над этим юным зверьком - хорошо
плохо шо пришлось посмотреть по интеру рекламу крестного хода, прослушать мокшанский гимн, мутные рассуждения усика о руке боженьки и его обнимашки с кацапней посмотреть
а так да - красава

Я всего этого был лишен: текстовую трансляцию читал.
airmax78
 
Повідомлень: 25173
З нами з: 25.10.12
Подякував: 671 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 12:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  hume написав:
  Прохожий написав:Динамо сегодня порадовало!
Держу кулаки за Усика!!!

Да, день в плане спорта великолепный

Усик реально красава, ни одного шанса не оставил сопернику
а гимн Украины в центре московии это мегафайф! :mrgreen:
Если не ошибаюсь, Усик в Новопечерских Липках живёт
Наверное потому не дешевеют :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21338
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1076 раз.
Подякували: 4733 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 12:55

  Faceless написав:Если не ошибаюсь, Усик в Новопечерских Липках живёт
Наверное потому не дешевеют :mrgreen:


шоп не сильно крышу от победы рвало
https://youtu.be/RLd4JCN-NLQ
а то любят у нас сдуру лепить героев из говна и палок, а потом - "ой, как же мы в нем (ней) так ошиблись?"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4015
З нами з: 05.06.16
Подякував: 209 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 18:06

  kingkongovets написав:
  Faceless написав:Если не ошибаюсь, Усик в Новопечерских Липках живёт
Наверное потому не дешевеют :mrgreen:


шоп не сильно крышу от победы рвало
https://youtu.be/RLd4JCN-NLQ
а то любят у нас сдуру лепить героев из говна и палок, а потом - "ой, как же мы в нем (ней) так ошиблись?"

Это старое, а вот новое (относительно)
https://www.youtube.com/watch?v=cvX8E5rhfGw
Челу на фоне религии башню снесло, ходит в рпц. А потом после боя куйню несёт. Несёт он, а стыдно почему то мне.
hume
 
Повідомлень: 4525
З нами з: 27.12.12
Подякував: 347 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 18:34

В Одессе капец, ребята. Парковка на Ланжероне - 30 грн. в час. Парковка огромная. Забита - с трудом можно место найти.
airmax78
 
Повідомлень: 25173
З нами з: 25.10.12
Подякував: 671 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 18:39

airmax78
убер в одессе еще не придумали? а что с пляжами
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3221
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1663 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 18:40

Не обижайтесь на Усика - он боксер. При этом живет сейчас в стране победившего ПЦа и испытывает колоссальное давление. Удивительно вообще, что он все еще под украинским флагом выступает.
airmax78
 
Повідомлень: 25173
З нами з: 25.10.12
Подякував: 671 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 18:42

  trololo написав:airmax78
убер в одессе еще не придумали? а что с пляжами

В Одессе с общественным транспортом и такси, в частности, все очень плохо.
airmax78
 
Повідомлень: 25173
З нами з: 25.10.12
Подякував: 671 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1653165416551656>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1094, 1095, 1096
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10957 1995772
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 лип, 2018 17:01
hume
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86754
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 25088
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.