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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 лип, 2018 18:44
trololo написав:airmax78
а что с пляжами
Пляжи забиты. Там где вход 100 грн. в выходные найти место непросто.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 19:17
airmax78
У жемчужине у моря крызе пысец?
Неделя в Одессе дороже недели в Стамбуле+Кемере+Мармарисе?
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