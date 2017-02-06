Пляжи забиты. Там где вход 100 грн. в выходные найти место непросто.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 лип, 2018 18:44
Додано: Нед 22 лип, 2018 19:17
airmax78
У жемчужине у моря крызе пысец?
Неделя в Одессе дороже недели в Стамбуле+Кемере+Мармарисе?
Додано: Нед 22 лип, 2018 19:34
Я это все слабо понимаю. Особенно одесский рынок недвиги. Ценники овер 1500 за метр. 2й дом Кандинского на уровне котлована стартовал с 1700. 3й и 4й дом будут продавать по 2ке как пить дать. Кому это все по таким ценам нужно - хз.
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В след за исчезновением горячей воды , прогнозирую - Программу по утеплению домов .
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Переход к индивидуальному отоплению или мини котельную на крыше - таких можно нагибать по полной .
На ТЕЦ никто не откроет свой рот .
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Трудно не согласиться. Причем речь не о конкретных лицах, Усике или ком-либо ещё.
Кто угодно, так или иначе ставший известным, будь то спортсмен, писатель, актер, певун или музыкант - совсем не обязательно будут соответствовать по своим полит (и не только полит) взглядам ожиданиям других. И в общем то и не обязаны, это не СССР, где они обязаны были выражать "наше общее мнение". Соответственно и ожидать от них обязательной сознательной гражданской позиции тоже не стоит. Приятно, конечно, если таковая имеется, но и разочаровываться, если таковой нет, тоже глупо.
В конце концов это обычные люди, и представляют такой же срез общества, да и они не пропагандисты и не политики, а спортсмены/актеры/певуны. Не больше и не меньше.
Потому действительно не стоит лепить героев из тех, кто этого в общем то и не просил
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:43
интересно если над кремлем установить тризуб то ККЦ завизжит что криво? ...зрадодрочеры ёпть...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 22 лип, 2018 21:02
Хватит Скиглить. Потихоньку возвращается к ценам 2008 года
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