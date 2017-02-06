RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1654165516561657>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 18:44

  trololo написав:airmax78
а что с пляжами

Пляжи забиты. Там где вход 100 грн. в выходные найти место непросто.
airmax78
 
Повідомлень: 25174
З нами з: 25.10.12
Подякував: 671 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 19:17

airmax78
У жемчужине у моря крызе пысец?
Неделя в Одессе дороже недели в Стамбуле+Кемере+Мармарисе?
барабашов
 
Повідомлень: 1040
З нами з: 16.06.15
Подякував: 109 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 19:34

  барабашов написав:airmax78
У жемчужине у моря крызе пысец?
Неделя в Одессе дороже недели в Стамбуле+Кемере+Мармарисе?

Я это все слабо понимаю. Особенно одесский рынок недвиги. Ценники овер 1500 за метр. 2й дом Кандинского на уровне котлована стартовал с 1700. 3й и 4й дом будут продавать по 2ке как пить дать. Кому это все по таким ценам нужно - хз.
airmax78
 
Повідомлень: 25174
З нами з: 25.10.12
Подякував: 671 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В след за исчезновением горячей воды , прогнозирую - Программу по утеплению домов .
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 241
З нами з: 22.07.11
Подякував: 55 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Переход к индивидуальному отоплению или мини котельную на крыше - таких можно нагибать по полной .
На ТЕЦ никто не откроет свой рот .
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 241
З нами з: 22.07.11
Подякував: 55 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:а то любят у нас сдуру лепить героев из говна и палок, а потом - "ой, как же мы в нем (ней) так ошиблись?"

Трудно не согласиться. Причем речь не о конкретных лицах, Усике или ком-либо ещё.
Кто угодно, так или иначе ставший известным, будь то спортсмен, писатель, актер, певун или музыкант - совсем не обязательно будут соответствовать по своим полит (и не только полит) взглядам ожиданиям других. И в общем то и не обязаны, это не СССР, где они обязаны были выражать "наше общее мнение". Соответственно и ожидать от них обязательной сознательной гражданской позиции тоже не стоит. Приятно, конечно, если таковая имеется, но и разочаровываться, если таковой нет, тоже глупо.
В конце концов это обычные люди, и представляют такой же срез общества, да и они не пропагандисты и не политики, а спортсмены/актеры/певуны. Не больше и не меньше.
Потому действительно не стоит лепить героев из тех, кто этого в общем то и не просил
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21339
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1076 раз.
Подякували: 4733 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:43

  Faceless написав:
kingkongovets написав:а то любят у нас сдуру лепить героев из говна и палок, а потом - "ой, как же мы в нем (ней) так ошиблись?"

Трудно не согласиться. Причем речь не о конкретных лицах, Усике или ком-либо ещё.
Кто угодно, так или иначе ставший известным, будь то спортсмен, писатель, актер, певун или музыкант - совсем не обязательно будут соответствовать по своим полит (и не только полит) взглядам ожиданиям других. И в общем то и не обязаны, это не СССР, где они обязаны были выражать "наше общее мнение". Соответственно и ожидать от них обязательной сознательной гражданской позиции тоже не стоит. Приятно, конечно, если таковая имеется, но и разочаровываться, если таковой нет, тоже глупо.
В конце концов это обычные люди, и представляют такой же срез общества, да и они не пропагандисты и не политики, а спортсмены/актеры/певуны. Не больше и не меньше.
Потому действительно не стоит лепить героев из тех, кто этого в общем то и не просил

интересно если над кремлем установить тризуб то ККЦ завизжит что криво? ...зрадодрочеры ёпть... :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9622
З нами з: 05.06.13
Подякував: 416 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:44

А чё даст тризуб над кремлём?
DmitryK
 
Повідомлень: 491
З нами з: 24.05.08
Подякував: 33 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:02

  airmax78 написав:
  барабашов написав:airmax78
У жемчужине у моря крызе пысец?
Неделя в Одессе дороже недели в Стамбуле+Кемере+Мармарисе?

Я это все слабо понимаю. Особенно одесский рынок недвиги. Ценники овер 1500 за метр. 2й дом Кандинского на уровне котлована стартовал с 1700. 3й и 4й дом будут продавать по 2ке как пить дать. Кому это все по таким ценам нужно - хз.


Хватит Скиглить. Потихоньку возвращается к ценам 2008 года
OzzyR
 
Повідомлень: 59
З нами з: 26.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:46

  airmax78 написав:
  барабашов написав:airmax78
У жемчужине у моря крызе пысец?
Неделя в Одессе дороже недели в Стамбуле+Кемере+Мармарисе?

Я это все слабо понимаю. Особенно одесский рынок недвиги. Ценники овер 1500 за метр. 2й дом Кандинского на уровне котлована стартовал с 1700. 3й и 4й дом будут продавать по 2ке как пить дать. Кому это все по таким ценам нужно - хз.


Господа коррупционеры рано расслабились, впереди еще не мало черных лебедей, потом и за пол цены не смогут сбагрить.
Alex6
 
Повідомлень: 368
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1654165516561657>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1095, 1096, 1097
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10963 1996148
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 лип, 2018 22:49
UA
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86755
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 25088
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.