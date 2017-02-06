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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 лип, 2018 07:05
Если коррупционеры победят мвф то думаю через лет 5 уже
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OzzyR
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Додано: Пон 23 лип, 2018 07:28
Faceless написав:
kingkongovets написав:а то любят у нас сдуру лепить героев из говна и палок, а потом - "ой, как же мы в нем (ней) так ошиблись?"
Трудно не согласиться. Причем речь не о конкретных лицах, Усике или ком-либо ещё.
Кто угодно, так или иначе ставший известным, будь то спортсмен, писатель, актер, певун или музыкант - совсем не обязательно будут соответствовать по своим полит (и не только полит) взглядам ожиданиям других. И в общем то и не обязаны, это не СССР, где они обязаны были выражать "наше общее мнение". Соответственно и ожидать от них обязательной сознательной гражданской позиции тоже не стоит. Приятно, конечно, если таковая имеется, но и разочаровываться, если таковой нет, тоже глупо.
В конце концов это обычные люди, и представляют такой же срез общества, да и они не пропагандисты и не политики, а спортсмены/актеры/певуны. Не больше и не меньше.
Потому действительно не стоит лепить героев из тех, кто этого в общем то и не просил
В Древней Греции людей вне политики называли ἰδιώτης (идиот). Они могли быть известными или нет, певцами или клоунами, спортсменами или актерами... все это не противоречило друг-другу. У нас почему-то вдруг решили, что если клоун или певец ротом, то обязательно должен принимать участие в политической жизни общества.
Я вам даже больше скажу, у нас половина так называемых политиков не только не принимают участие в общественной жизни сограждан, но и прямо противопоставляют себя ему. Гляньте на дома с трех-пятиметровыми заборами, внедорожники и броневики для поездок по городу - и это никого не смущает, ни владельцев, ни окружающих! Вдумайтесь, президент страны (прошлый или настоящий) живет в тюрьме (пусть даже комфортной как у Брейвика) с забором, колючкой, вышками и охраной, которую он сам себе построил и в которую он сам себя посадил!
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m_k_galaburda
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