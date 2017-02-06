Faceless написав:

kingkongovets написав: а то любят у нас сдуру лепить героев из говна и палок, а потом - "ой, как же мы в нем (ней) так ошиблись?"

Трудно не согласиться. Причем речь не о конкретных лицах, Усике или ком-либо ещё.Кто угодно, так или иначе ставший известным, будь то спортсмен, писатель, актер, певун или музыкант - совсем не обязательно будут соответствовать по своим полит (и не только полит) взглядам ожиданиям других. И в общем то и не обязаны, это не СССР, где они обязаны были выражать "наше общее мнение". Соответственно и ожидать от них обязательной сознательной гражданской позиции тоже не стоит. Приятно, конечно, если таковая имеется, но и разочаровываться, если таковой нет, тоже глупо.В конце концов это обычные люди, и представляют такой же срез общества, да и они не пропагандисты и не политики, а спортсмены/актеры/певуны. Не больше и не меньше.Потому действительно не стоит лепить героев из тех, кто этого в общем то и не просил