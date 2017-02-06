Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:а то любят у нас сдуру лепить героев из говна и палок, а потом - "ой, как же мы в нем (ней) так ошиблись?"
Трудно не согласиться. Причем речь не о конкретных лицах, Усике или ком-либо ещё. Кто угодно, так или иначе ставший известным, будь то спортсмен, писатель, актер, певун или музыкант - совсем не обязательно будут соответствовать по своим полит (и не только полит) взглядам ожиданиям других. И в общем то и не обязаны, это не СССР, где они обязаны были выражать "наше общее мнение". Соответственно и ожидать от них обязательной сознательной гражданской позиции тоже не стоит. Приятно, конечно, если таковая имеется, но и разочаровываться, если таковой нет, тоже глупо. В конце концов это обычные люди, и представляют такой же срез общества, да и они не пропагандисты и не политики, а спортсмены/актеры/певуны. Не больше и не меньше. Потому действительно не стоит лепить героев из тех, кто этого в общем то и не просил
В Древней Греции людей вне политики называли ἰδιώτης (идиот). Они могли быть известными или нет, певцами или клоунами, спортсменами или актерами... все это не противоречило друг-другу. У нас почему-то вдруг решили, что если клоун или певец ротом, то обязательно должен принимать участие в политической жизни общества. Я вам даже больше скажу, у нас половина так называемых политиков не только не принимают участие в общественной жизни сограждан, но и прямо противопоставляют себя ему. Гляньте на дома с трех-пятиметровыми заборами, внедорожники и броневики для поездок по городу - и это никого не смущает, ни владельцев, ни окружающих! Вдумайтесь, президент страны (прошлый или настоящий) живет в тюрьме (пусть даже комфортной как у Брейвика) с забором, колючкой, вышками и охраной, которую он сам себе построил и в которую он сам себя посадил!
kingkongovets написав:а то любят у нас сдуру лепить героев из говна и палок, а потом - "ой, как же мы в нем (ней) так ошиблись?"
Трудно не согласиться. Причем речь не о конкретных лицах, Усике или ком-либо ещё. Кто угодно, так или иначе ставший известным, будь то спортсмен, писатель, актер, певун или музыкант - совсем не обязательно будут соответствовать по своим полит (и не только полит) взглядам ожиданиям других. И в общем то и не обязаны, это не СССР, где они обязаны были выражать "наше общее мнение". Соответственно и ожидать от них обязательной сознательной гражданской позиции тоже не стоит. Приятно, конечно, если таковая имеется, но и разочаровываться, если таковой нет, тоже глупо. В конце концов это обычные люди, и представляют такой же срез общества, да и они не пропагандисты и не политики, а спортсмены/актеры/певуны. Не больше и не меньше. Потому действительно не стоит лепить героев из тех, кто этого в общем то и не просил
Кумира создавать не будем, но есть факт: в историю бокса Усик вошёл как украинский боксер, с украинским флагом на ринге. Всего четверо абсолютных чемпионов было в боксе, для боксёра это вершина
Всім традиційно бадьорого ранку і прекрасного тижня! Ми і труселя на балканах- не розлий вода. Ще не добудувати, а вже сушать:-) однозначно склити!!!! Усувати недоліки проектантів своїми силами і хто як може.
Оранжевый-хит сезона написав:Все уже согласны с тем что цены пошли вверх в экономе?
В новостройках эконом или сюда же вторичное ? Ценники на этапе начала стройки растут с 2016 и это не сейчас стало известно/заметно. Ткните для понимания в объявление, что вот спекулянт выставлял 2-к с документами в КристерГраде за ХХХХХ долларов в мае, а сейчас накинул тыщи три. Непонятно к чему повторять ближе к ночи одно и то же не ссылаясь на хоть один пример.
Оранжевый-хит сезона написав:Все уже согласны с тем что цены пошли вверх в экономе?
В новостройках эконом или сюда же вторичное ? Ценники на этапе начала стройки растут с 2016 и это не сейчас стало известно/заметно. Ткните для понимания в объявление, что вот спекулянт выставлял 2-к с документами в КристерГраде за ХХХХХ долларов в мае, а сейчас накинул тыщи три. Непонятно к чему повторять ближе к ночи одно и то же не ссылаясь на хоть один пример.
Були на олх обяви про трьохи на тампере по 31. Зараз немає. На всякий випадок. 3куе на 30 куе це 10%. Ріст на 10% за 2 місяці може відправити в нокдаун не тільки бувалих падальщиків, але й половину адекватних форумчан.
Оранжевый-хит сезона написав:Все уже согласны с тем что цены пошли вверх в экономе?
В новостройках эконом или сюда же вторичное ? Ценники на этапе начала стройки растут с 2016 и это не сейчас стало известно/заметно. Ткните для понимания в объявление, что вот спекулянт выставлял 2-к с документами в КристерГраде за ХХХХХ долларов в мае, а сейчас накинул тыщи три. Непонятно к чему повторять ближе к ночи одно и то же не ссылаясь на хоть один пример.
Були на олх обяви про трьохи на тампере по 31. Зараз немає. На всякий випадок. 3куе на 30 куе це 10%. Ріст на 10% за 2 місяці може відправити в нокдаун не тільки бувалих падальщиків, але й половину адекватних форумчан.
Вас удивит, но буквально через 2 недели после "черного четверга" 1929 года ведущие экономисты заявили об окончании кризиса и начале роста, цены акций рванули вверх и... А так -да, есть все фундаментальные предпосылки для роста рынка недвижимости: - новые технологии сделали невозможными халтурное строительство и архитектуру; - инфраструктура восстановилась после длительного износа и стала как новая; - криминогенная обстановка не имеет перспектив для улучшения, поскольку лучше не бывает; - емкий рынок обеспечен не только возросшим внутренним спросом, но и мировым (наученные горьким опытом падений рынков недвижимости Японии, США... и в предверии мировой рецессии ведущие инвесторы уходят в "тихую гавань" воюющей страны с поднимающей голову 5й колонной). - добавьте еще факторов, описав то, что видите в окне. P.S. Динамика конъюнктуры никогда не была линейной, краткосрочные маятниковые нащупывания равновесной цены на рынке товаров с низкой ликвидностью нельзя воспринимать как признак роста/падения.
Оранжевый-хит сезона написав:Все уже согласны с тем что цены пошли вверх в экономе?
В новостройках эконом или сюда же вторичное ? Ценники на этапе начала стройки растут с 2016 и это не сейчас стало известно/заметно. Ткните для понимания в объявление, что вот спекулянт выставлял 2-к с документами в КристерГраде за ХХХХХ долларов в мае, а сейчас накинул тыщи три. Непонятно к чему повторять ближе к ночи одно и то же не ссылаясь на хоть один пример.
Були на олх обяви про трьохи на тампере по 31. Зараз немає. На всякий випадок. 3куе на 30 куе це 10%. Ріст на 10% за 2 місяці може відправити в нокдаун не тільки бувалих падальщиків, але й половину адекватних форумчан.
Так трехи на Тампере ресурс ограниченный, они же там не размножаются. А завтра аркада запускает продажи 27 дома, на этаже 10 квартир, однушки и двушки. Две секции, 500 квартир. Интересно, будет ли очередь, рискнувших вложиться? Учитывая состояние со сдачей предыдущих домов.