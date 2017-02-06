В 2008 тоже рекорд по импорту авто поставили, если не ошибаюсь.
Интересно, на какую сумму ввезли тогда?
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Додано: Пон 23 лип, 2018 12:01
В 2008 тоже рекорд по импорту авто поставили, если не ошибаюсь.
Интересно, на какую сумму ввезли тогда?
Всё IMHO
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:04
Я інколи не прогулював універ, так от, разок чув щось про товари субститути.
І щось мені здається, що після такого Вашого твердження, Ви б екзамен не здали, навіть за гроші
Всім процвітання!
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