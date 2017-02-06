Додано: Пон 23 лип, 2018 13:58

Прохожий написав: m_k_galaburda написав: - криминогенная обстановка не имеет перспектив для улучшения, поскольку лучше не бывает; - криминогенная обстановка не имеет перспектив для улучшения, поскольку лучше не бывает;

это к чему?

к этому?

"В Торонто мужчина ранил из пистолета 14 человек и застрелился"

https://lb.ua/world/2018/07/23/403436_t ... oleta.html

или этому?

"В Лос-Анджелесе вооруженный преступник несколько часов удерживал заложников в супермаркете "

https://lb.ua/world/2018/07/22/403399_l ... enniy.html это к чему?к этому?или этому?

"Ранее KV сообщала, что по итогам 9 месяцев 2016 года Киев был самым криминальным городом в стране. Только за первые 9 месяцев прошлого года в Киеве было зафиксировано 65 102 преступлений. Это почти на 50% больше, чем за аналогичный период 2015. При этом,.""По сравнению с 2016 годом уровень преступности в Украине упал на 13,6%. Больше всего было совершено краж – почти 260 тысяч, однако это на 16,8% меньше чем годом ранее. Меньше всего среди всех преступлений былоИ у них - "Канада не славится статусом опасной для жизни страны. Как раз наоборот, эта страна – одна из самых безопасных в мире. В то время как в самой опасной стране планеты, Гондурасе, каждый год убивают 90,4 человек на 100,000 населения, в Канаде этот показатель в десятки раз ниже – 1,6 человека. Тем не менее,, криминал здесь всё-таки есть и важно об этом помнить"Когда ограбили соседей, мент прямо и открыто сказал, что искать никто не будет. Может вещи всплывут где-то, тогда "вам повезет".