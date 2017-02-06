В 2008 тоже рекорд по импорту авто поставили, если не ошибаюсь.
Интересно, на какую сумму ввезли тогда?
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Додано: Пон 23 лип, 2018 12:01
В 2008 тоже рекорд по импорту авто поставили, если не ошибаюсь.
Интересно, на какую сумму ввезли тогда?
Всё IMHO
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:04
Я інколи не прогулював універ, так от, разок чув щось про товари субститути.
І щось мені здається, що після такого Вашого твердження, Ви б екзамен не здали, навіть за гроші
Всім процвітання!
Додано: Пон 23 лип, 2018 13:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Средняя зарплата в Белоруссии - $1556, в России - $1530, в Украине - $1074
Додано: Пон 23 лип, 2018 13:34
по курсу бігмака
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 23 лип, 2018 13:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
это к чему?
к этому?
"В Торонто мужчина ранил из пистолета 14 человек и застрелился"
или этому?
"В Лос-Анджелесе вооруженный преступник несколько часов удерживал заложников в супермаркете "
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 23 лип, 2018 13:58
"Ранее KV сообщала, что по итогам 9 месяцев 2016 года Киев был самым криминальным городом в стране. Только за первые 9 месяцев прошлого года в Киеве было зафиксировано 65 102 преступлений. Это почти на 50% больше, чем за аналогичный период 2015. При этом, “глухарями” и “висяками” осталось 87,4% дел."
"По сравнению с 2016 годом уровень преступности в Украине упал на 13,6%. Больше всего было совершено краж – почти 260 тысяч, однако это на 16,8% меньше чем годом ранее. Меньше всего среди всех преступлений было умышленных убийств – «всего» чуть больше 1,5 тысяч."
И у них - "Канада не славится статусом опасной для жизни страны. Как раз наоборот, эта страна – одна из самых безопасных в мире. В то время как в самой опасной стране планеты, Гондурасе, каждый год убивают 90,4 человек на 100,000 населения, в Канаде этот показатель в десятки раз ниже – 1,6 человека. Тем не менее, при происшествии около 500 убийств в год по всей стране, криминал здесь всё-таки есть и важно об этом помнить"
Когда ограбили соседей, мент прямо и открыто сказал, что искать никто не будет. Может вещи всплывут где-то, тогда "вам повезет".
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