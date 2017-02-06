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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1655165616571658

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 967
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
91
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
205
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
147
Всього голосів : 967
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:01

  trololo написав:У період з січня по червень 2018 року Україна імпортувала легкових автомобілів на суму понад $985 мільйонів.


надо комментарий от юры


В 2008 тоже рекорд по импорту авто поставили, если не ошибаюсь.
Интересно, на какую сумму ввезли тогда?
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:04

  vano80 написав:
  Первый написав:Були на олх обяви про трьохи на тампере по 31. Зараз немає.
На всякий випадок. 3куе на 30 куе це 10%. Ріст на 10% за 2 місяці може відправити в нокдаун не тільки бувалих падальщиків, але й половину адекватних форумчан.


Так трехи на Тампере ресурс ограниченный, они же там не размножаются.
.....


Я інколи не прогулював універ, так от, разок чув щось про товари субститути.
І щось мені здається, що після такого Вашого твердження, Ви б екзамен не здали, навіть за гроші :mrgreen:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Средняя зарплата в Белоруссии - $1556, в России - $1530, в Украине - $1074

https://www.rbc.ru/economics/22/07/2018 ... ?from=main
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:34

  OzzyR написав:Средняя зарплата в Белоруссии - $1556, в России - $1530, в Украине - $1074

https://www.rbc.ru/economics/22/07/2018 ... ?from=main

по курсу бігмака
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  m_k_galaburda написав:- криминогенная обстановка не имеет перспектив для улучшения, поскольку лучше не бывает;

это к чему?
к этому?
"В Торонто мужчина ранил из пистолета 14 человек и застрелился"
https://lb.ua/world/2018/07/23/403436_t ... oleta.html
или этому?
"В Лос-Анджелесе вооруженный преступник несколько часов удерживал заложников в супермаркете "
https://lb.ua/world/2018/07/22/403399_l ... enniy.html
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:58

  Прохожий написав:
  m_k_galaburda написав:- криминогенная обстановка не имеет перспектив для улучшения, поскольку лучше не бывает;

это к чему?
к этому?
"В Торонто мужчина ранил из пистолета 14 человек и застрелился"
https://lb.ua/world/2018/07/23/403436_t ... oleta.html
или этому?
"В Лос-Анджелесе вооруженный преступник несколько часов удерживал заложников в супермаркете "
https://lb.ua/world/2018/07/22/403399_l ... enniy.html


:mrgreen:
"Ранее KV сообщала, что по итогам 9 месяцев 2016 года Киев был самым криминальным городом в стране. Только за первые 9 месяцев прошлого года в Киеве было зафиксировано 65 102 преступлений. Это почти на 50% больше, чем за аналогичный период 2015. При этом, “глухарями” и “висяками” осталось 87,4% дел."

"По сравнению с 2016 годом уровень преступности в Украине упал на 13,6%. Больше всего было совершено краж – почти 260 тысяч, однако это на 16,8% меньше чем годом ранее. Меньше всего среди всех преступлений было умышленных убийств – «всего» чуть больше 1,5 тысяч."
И у них - "Канада не славится статусом опасной для жизни страны. Как раз наоборот, эта страна – одна из самых безопасных в мире. В то время как в самой опасной стране планеты, Гондурасе, каждый год убивают 90,4 человек на 100,000 населения, в Канаде этот показатель в десятки раз ниже – 1,6 человека. Тем не менее, при происшествии около 500 убийств в год по всей стране, криминал здесь всё-таки есть и важно об этом помнить"

Когда ограбили соседей, мент прямо и открыто сказал, что искать никто не будет. Может вещи всплывут где-то, тогда "вам повезет".
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:24

  vano80 написав:
  Прохожий написав:
  m_k_galaburda написав:- криминогенная обстановка не имеет перспектив для улучшения, поскольку лучше не бывает;

это к чему?
к этому?
"В Торонто мужчина ранил из пистолета 14 человек и застрелился"
https://lb.ua/world/2018/07/23/403436_t ... oleta.html
или этому?
"В Лос-Анджелесе вооруженный преступник несколько часов удерживал заложников в супермаркете "
https://lb.ua/world/2018/07/22/403399_l ... enniy.html


:mrgreen:
"Ранее KV сообщала, что по итогам 9 месяцев 2016 года Киев был самым криминальным городом в стране. Только за первые 9 месяцев прошлого года в Киеве было зафиксировано 65 102 преступлений. Это почти на 50% больше, чем за аналогичный период 2015. При этом, “глухарями” и “висяками” осталось 87,4% дел."

"По сравнению с 2016 годом уровень преступности в Украине упал на 13,6%. Больше всего было совершено краж – почти 260 тысяч, однако это на 16,8% меньше чем годом ранее. Меньше всего среди всех преступлений было умышленных убийств – «всего» чуть больше 1,5 тысяч."
И у них - "Канада не славится статусом опасной для жизни страны. Как раз наоборот, эта страна – одна из самых безопасных в мире. В то время как в самой опасной стране планеты, Гондурасе, каждый год убивают 90,4 человек на 100,000 населения, в Канаде этот показатель в десятки раз ниже – 1,6 человека. Тем не менее, при происшествии около 500 убийств в год по всей стране, криминал здесь всё-таки есть и важно об этом помнить"

Когда ограбили соседей, мент прямо и открыто сказал, что искать никто не будет. Может вещи всплывут где-то, тогда "вам повезет".


https://youtu.be/JGsxZFKOj_g
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Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не Каир, даже не Киев, говорят, Гренобль: https://www.youtube.com/watch?v=BTggYQiy-Kw
airmax78
 
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