Додано: Пон 23 лип, 2018 17:22

airmax78 написав: Не Каир, даже не Киев, говорят, Гренобль: https://www.youtube.com/watch?v=BTggYQiy-Kw Не Каир, даже не Киев, говорят, Гренобль:



разрешение на владение и ношение короткоствола решит массу проблем

конечно, будет и "естественный отбор", но без этого антибиотика нам похоже уже не обойтись, гомеопатия и народная медицина тут давно бессильны

это я о преступности, еслешо



