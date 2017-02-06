Согласен. Спрос падает, а издержки растут - вот и приходится повышать цены.
Но это никак не показатель "ріста".
Сейчас это наверно во всех сферах - цены тупо растут, а некоторые это выдают за "ріст" экономики, и т.п.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 лип, 2018 17:40
Согласен. Спрос падает, а издержки растут - вот и приходится повышать цены.
Но это никак не показатель "ріста".
Сейчас это наверно во всех сферах - цены тупо растут, а некоторые это выдают за "ріст" экономики, и т.п.
Всё IMHO
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