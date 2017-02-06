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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1656165716581659

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:40

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Грйс-мэн написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не помню как называется когда цена растёт при отсутствии спроса

Это называется - неадекватные хотелки продавцов.
Заканчивается это лопнувшими пузырями

стагфляция

Согласен. Спрос падает, а издержки растут - вот и приходится повышать цены.
Но это никак не показатель "ріста".

Сейчас это наверно во всех сферах - цены тупо растут, а некоторые это выдают за "ріст" экономики, и т.п.
Всё IMHO
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  #<1 ... 1656165716581659
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