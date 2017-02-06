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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1656165716581659

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:40

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Грйс-мэн написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не помню как называется когда цена растёт при отсутствии спроса

Это называется - неадекватные хотелки продавцов.
Заканчивается это лопнувшими пузырями

стагфляция

Согласен. Спрос падает, а издержки растут - вот и приходится повышать цены.
Но это никак не показатель "ріста".

Сейчас это наверно во всех сферах - цены тупо растут, а некоторые это выдают за "ріст" экономики, и т.п.
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:04

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Грйс-мэн написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не помню как называется когда цена растёт при отсутствии спроса

Это называется - неадекватные хотелки продавцов.
Заканчивается это лопнувшими пузырями

стагфляция

Согласен. Спрос падает, а издержки растут - вот и приходится повышать цены.
Но это никак не показатель "ріста".

Сейчас это наверно во всех сферах - цены тупо растут, а некоторые это выдают за "ріст" экономики, и т.п.[/quote]
Цены то растут, так и запросы народа растут. Не хотим в хрющ, не хотим в ланос, не хотим на Азов, не хотим на Да-рынок...Отбивную из курицы тоже уже не хотим. Не хотим работать за среднюю по Киеву ЗРП и т.д. и т.п.
Вот и вылазит Чикага "па4куе" и Комфорт_таун в ж*** "па1200". Тампере ж с Г13а не дорожают?
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:21

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Не Каир, даже не Киев, говорят, Гренобль: https://www.youtube.com/watch?v=BTggYQiy-Kw


разрешение на владение и ношение короткоствола решит массу проблем
конечно, будет и "естественный отбор", но без этого антибиотика нам похоже уже не обойтись, гомеопатия и народная медицина тут давно бессильны
это я о преступности, еслешо

https://www.facebook.com/11percentua/vi ... 152038305/


Это уже похоже на умышленное убийство. Читал эту историю. Типа к этому мужику никаких претензий, но ИМХО - это ПЦ.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:24

  Вкладчик1234 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Грйс-мэн написав:Это называется - неадекватные хотелки продавцов.
Заканчивается это лопнувшими пузырями

стагфляция

Согласен. Спрос падает, а издержки растут - вот и приходится повышать цены.
Но это никак не показатель "ріста".

Сейчас это наверно во всех сферах - цены тупо растут, а некоторые это выдают за "ріст" экономики, и т.п.

Я вам хуже скажу: и цены растут и некоторые несознательные застройщики снимают наиболее ликвидные квартиры в строящихся домах с продажи. А некоторые выставляют строящееся по цене готового и не хотят торговаться вообще.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:40

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Не Каир, даже не Киев, говорят, Гренобль: https://www.youtube.com/watch?v=BTggYQiy-Kw


разрешение на владение и ношение короткоствола решит массу проблем
конечно, будет и "естественный отбор", но без этого антибиотика нам похоже уже не обойтись, гомеопатия и народная медицина тут давно бессильны
это я о преступности, еслешо

https://www.facebook.com/11percentua/vi ... 152038305/


Ну-ну. недавно же в Одессе хозяин пулял в воздух погнавшись за въехавшим в его авто пацанчиком. Да, пока из воздушки.
Пока копы не будут работать 9а они вроде как не собираются :mrgreen: ) внедрять кс оччччень рано.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:45

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Не Каир, даже не Киев, говорят, Гренобль: https://www.youtube.com/watch?v=BTggYQiy-Kw


разрешение на владение и ношение короткоствола решит массу проблем
конечно, будет и "естественный отбор", но без этого антибиотика нам похоже уже не обойтись, гомеопатия и народная медицина тут давно бессильны
это я о преступности, еслешо

https://www.facebook.com/11percentua/vi ... 152038305/


Это уже похоже на умышленное убийство. Читал эту историю. Типа к этому мужику никаких претензий, но ИМХО - это ПЦ.


Тут два варианта для мужика с пистолетом:
1. Либо засунуть язык сами знаете куда и не делать замечание вообще. Ну чтобы не нарваться на неадеквата и не применять оружие.
2. Делать замечание, будучи сознательным гражданином. Но четко осознавать, что в случае чего, ты будешь вынужден стрелять.

И первый и второй варианты нелегки. Самым идеальным был бы третий вариант - вообще не приезжать на эту парковку...
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 20:11

  Вкладчик1234 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не помню как называется когда цена растёт при отсутствии спроса


Согласен. Спрос падает, а издержки растут - вот и приходится повышать цены.
Но это никак не показатель "ріста".

Сейчас это наверно во всех сферах - цены тупо растут, а некоторые это выдают за "ріст" экономики, и т.п.


Это называется инфляция предложения.
Одним из методов борьбы считают допущение инфляции спроса.
Ограничение же потребительского бюджета усугубляет инфляцию предложения, издержки на единицу еще больше растут...
m_k_galaburda
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