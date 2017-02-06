Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:не помню как называется когда цена растёт при отсутствии спроса
Это называется - неадекватные хотелки продавцов. Заканчивается это лопнувшими пузырями
стагфляция
Согласен. Спрос падает, а издержки растут - вот и приходится повышать цены. Но это никак не показатель "ріста".
Сейчас это наверно во всех сферах - цены тупо растут, а некоторые это выдают за "ріст" экономики, и т.п.[/quote] Цены то растут, так и запросы народа растут. Не хотим в хрющ, не хотим в ланос, не хотим на Азов, не хотим на Да-рынок...Отбивную из курицы тоже уже не хотим. Не хотим работать за среднюю по Киеву ЗРП и т.д. и т.п. Вот и вылазит Чикага "па4куе" и Комфорт_таун в ж*** "па1200". Тампере ж с Г13а не дорожают?
разрешение на владение и ношение короткоствола решит массу проблем конечно, будет и "естественный отбор", но без этого антибиотика нам похоже уже не обойтись, гомеопатия и народная медицина тут давно бессильны это я о преступности, еслешо
Грйс-мэн написав:Это называется - неадекватные хотелки продавцов. Заканчивается это лопнувшими пузырями
стагфляция
Согласен. Спрос падает, а издержки растут - вот и приходится повышать цены. Но это никак не показатель "ріста".
Сейчас это наверно во всех сферах - цены тупо растут, а некоторые это выдают за "ріст" экономики, и т.п.
Я вам хуже скажу: и цены растут и некоторые несознательные застройщики снимают наиболее ликвидные квартиры в строящихся домах с продажи. А некоторые выставляют строящееся по цене готового и не хотят торговаться вообще.
разрешение на владение и ношение короткоствола решит массу проблем конечно, будет и "естественный отбор", но без этого антибиотика нам похоже уже не обойтись, гомеопатия и народная медицина тут давно бессильны это я о преступности, еслешо
Ну-ну. недавно же в Одессе хозяин пулял в воздух погнавшись за въехавшим в его авто пацанчиком. Да, пока из воздушки. Пока копы не будут работать 9а они вроде как не собираются ) внедрять кс оччччень рано.
разрешение на владение и ношение короткоствола решит массу проблем конечно, будет и "естественный отбор", но без этого антибиотика нам похоже уже не обойтись, гомеопатия и народная медицина тут давно бессильны это я о преступности, еслешо
Это уже похоже на умышленное убийство. Читал эту историю. Типа к этому мужику никаких претензий, но ИМХО - это ПЦ.
Тут два варианта для мужика с пистолетом: 1. Либо засунуть язык сами знаете куда и не делать замечание вообще. Ну чтобы не нарваться на неадеквата и не применять оружие. 2. Делать замечание, будучи сознательным гражданином. Но четко осознавать, что в случае чего, ты будешь вынужден стрелять.
И первый и второй варианты нелегки. Самым идеальным был бы третий вариант - вообще не приезжать на эту парковку...
Оранжевый-хит сезона написав:не помню как называется когда цена растёт при отсутствии спроса
Согласен. Спрос падает, а издержки растут - вот и приходится повышать цены. Но это никак не показатель "ріста".
Сейчас это наверно во всех сферах - цены тупо растут, а некоторые это выдают за "ріст" экономики, и т.п.
Это называется инфляция предложения. Одним из методов борьбы считают допущение инфляции спроса. Ограничение же потребительского бюджета усугубляет инфляцию предложения, издержки на единицу еще больше растут...
kingkongovets написав:разрешение на владение и ношение короткоствола решит массу проблем конечно, будет и "естественный отбор", но без этого антибиотика нам похоже уже не обойтись, гомеопатия и народная медицина тут давно бессильны это я о преступности, еслешо
Это уже похоже на умышленное убийство. Читал эту историю. Типа к этому мужику никаких претензий, но ИМХО - это ПЦ.
Тут два варианта для мужика с пистолетом: 1. Либо засунуть язык сами знаете куда и не делать замечание вообще. Ну чтобы не нарваться на неадеквата и не применять оружие. 2. Делать замечание, будучи сознательным гражданином. Но четко осознавать, что в случае чего, ты будешь вынужден стрелять.
И первый и второй варианты нелегки. Самым идеальным был бы третий вариант - вообще не приезжать на эту парковку...