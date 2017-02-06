RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1657165816591660

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:37

  airmax78 написав:Я вам хуже скажу: и цены растут и некоторые несознательные застройщики снимают наиболее ликвидные квартиры в строящихся домах с продажи. А некоторые выставляют строящееся по цене готового и не хотят торговаться вообще.

Макс вы не поверите... В 2007-2008 было тоже самое.
Как пример. В третей очереди одного близкого вашему сердцу ЖК, ОП застройщика, в те времена, смеялись в лицо нишеброду посмевшему просить скидку. Потом... в 2009, они с трудом продали часть квартир, с дисконтом в более, чем 2 раза. Оказалось, что эта третья очередь вообще практически не была распродана.
UA
 
Повідомлень: 2844
З нами з: 19.07.08
Подякував: 213 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 22:03

  UA написав:
  airmax78 написав:Я вам хуже скажу: и цены растут и некоторые несознательные застройщики снимают наиболее ликвидные квартиры в строящихся домах с продажи. А некоторые выставляют строящееся по цене готового и не хотят торговаться вообще.

Макс вы не поверите... В 2007-2008 было тоже самое.
Как пример. В третей очереди одного близкого вашему сердцу ЖК, ОП застройщика, в те времена, смеялись в лицо нишеброду посмевшему просить скидку. Потом... в 2009, они с трудом продали часть квартир, с дисконтом в более, чем 2 раза. Оказалось, что эта третья очередь вообще практически не была распродана.

Вся разница в том, что в 2007-2008 весь праздник жизни профинансировали в кредит. А в 2017-2018 кредиты еще даже не начинали выдавать. А это, согласитесь, принципиальная разница.
airmax78
 
Повідомлень: 25179
З нами з: 25.10.12
Подякував: 671 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1657165816591660
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1096, 1097, 1098
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10976 1997684
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лип, 2018 22:01
UA
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86778
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 25114
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8061)
23.07.2018 23:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.