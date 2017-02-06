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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 лип, 2018 21:37
airmax78 написав:
Я вам хуже скажу: и цены растут и некоторые несознательные застройщики снимают наиболее ликвидные квартиры в строящихся домах с продажи. А некоторые выставляют строящееся по цене готового и не хотят торговаться вообще.
Макс вы не поверите... В 2007-2008 было тоже самое.
Как пример. В третей очереди одного близкого вашему сердцу ЖК, ОП застройщика, в те времена, смеялись в лицо нишеброду посмевшему просить скидку. Потом... в 2009, они с трудом продали часть квартир, с дисконтом в более, чем 2 раза. Оказалось, что эта третья очередь вообще практически не была распродана.
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UA
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Додано: Пон 23 лип, 2018 22:03
UA написав: airmax78 написав:
Я вам хуже скажу: и цены растут и некоторые несознательные застройщики снимают наиболее ликвидные квартиры в строящихся домах с продажи. А некоторые выставляют строящееся по цене готового и не хотят торговаться вообще.
Макс вы не поверите... В 2007-2008 было тоже самое.
Как пример. В третей очереди одного близкого вашему сердцу ЖК, ОП застройщика, в те времена, смеялись в лицо нишеброду посмевшему просить скидку. Потом... в 2009, они с трудом продали часть квартир, с дисконтом в более, чем 2 раза. Оказалось, что эта третья очередь вообще практически не была распродана.
Вся разница в том, что в 2007-2008 весь праздник жизни профинансировали в кредит. А в 2017-2018 кредиты еще даже не начинали выдавать. А это, согласитесь, принципиальная разница.
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airmax78
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