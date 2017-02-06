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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1657165816591660

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:37

  airmax78 написав:Я вам хуже скажу: и цены растут и некоторые несознательные застройщики снимают наиболее ликвидные квартиры в строящихся домах с продажи. А некоторые выставляют строящееся по цене готового и не хотят торговаться вообще.

Макс вы не поверите... В 2007-2008 было тоже самое.
Как пример. В третей очереди одного близкого вашему сердцу ЖК, ОП застройщика, в те времена, смеялись в лицо нишеброду посмевшему просить скидку. Потом... в 2009, они с трудом продали часть квартир, с дисконтом в более, чем 2 раза. Оказалось, что эта третья очередь вообще практически не была распродана.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 22:03

  UA написав:
  airmax78 написав:Я вам хуже скажу: и цены растут и некоторые несознательные застройщики снимают наиболее ликвидные квартиры в строящихся домах с продажи. А некоторые выставляют строящееся по цене готового и не хотят торговаться вообще.

Макс вы не поверите... В 2007-2008 было тоже самое.
Как пример. В третей очереди одного близкого вашему сердцу ЖК, ОП застройщика, в те времена, смеялись в лицо нишеброду посмевшему просить скидку. Потом... в 2009, они с трудом продали часть квартир, с дисконтом в более, чем 2 раза. Оказалось, что эта третья очередь вообще практически не была распродана.

Вся разница в том, что в 2007-2008 весь праздник жизни профинансировали в кредит. А в 2017-2018 кредиты еще даже не начинали выдавать. А это, согласитесь, принципиальная разница.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 22:22

  airmax78 написав:Вся разница в том, что в 2007-2008 весь праздник жизни профинансировали в кредит. А в 2017-2018 кредиты еще даже не начинали выдавать. А это, согласитесь, принципиальная разница.

В 2001-2008 кредиты брало население. С 2008 по наше время в основном правительство. Суть одна - тратить не заработанное.
Результат известен:
У правительства есть преференция по своему усмотрению залазить в карман населения, в конечном итоге, оно (население) за всё и заплатит.
ПС. Доходы вроде прилично увеличились, а денег(сбережений) у людей не добавляется.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 22:33

  airmax78 написав:Вся разница в том, что в 2007-2008 весь праздник жизни профинансировали в кредит. А в 2017-2018 кредиты еще даже не начинали выдавать. А это, согласитесь, принципиальная разница.

А как иначе брать жилье, если не в кредит? К стати в кредит можно брать не только у банка, но и у самого себя. Вы в курсе об этом? К примеру у банка ставка будет 4.5% годовых, а у самого себя взять - 6% годовых и платишь их сам себе. Догадаетесь, почему у себя брать кредит выгоднее чем у банка или платить со своего счета сразу в рамках down payment? :wink:
Хороший тест на интеллект :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 22:35

  UA написав:
  kingkongovets написав:на б хмельницкого парковочные карманы злочынна влада сделала, но нас не наипешь - мы и там паркуемся елочкой
Зображення

В этой стране, порядок с парковкой возможен только с введением нормы о "Безоплатной конфискации транспортного средства припаркованного с нарушением существующих правил"

Все претензии к водителю серебряной старой Октавии? Вблизи есть паркинг или парковка какая хоть(не за 10 мин на маршрутке)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 22:57

  барабашов написав:Все претензии к водителю серебряной старой Октавии? Вблизи есть паркинг или парковка какая хоть(не за 10 мин на маршрутке)?


вообще то парковочные карманы используются так

Зображення

паркинг есть чуть ниже (метров 100) в цуме, насколько я помню там 90 мин бесплатно, потом 20 грн/час
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 23:00

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Вся разница в том, что в 2007-2008 весь праздник жизни профинансировали в кредит. А в 2017-2018 кредиты еще даже не начинали выдавать. А это, согласитесь, принципиальная разница.

А как иначе брать жилье, если не в кредит? К стати в кредит можно брать не только у банка, но и у самого себя. Вы в курсе об этом? К примеру у банка ставка будет 4.5% годовых, а у самого себя взять - 6% годовых и платишь их сам себе. Догадаетесь, почему у себя брать кредит выгоднее чем у банка или платить со своего счета сразу в рамках down payment? :wink:
Хороший тест на интеллект :mrgreen:

Понаех, мы рады, что вы открыли для себя прелести кредитования под пенсионные сбережения в штатах. В Украине, пока, нет обязательного накопительного пенсионного страхования, поэтому, сорян, пока "у самих себя" кредитоваться не получается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 23:07

  airmax78 написав:Понаех, мы рады, что вы открыли для себя прелести кредитования под пенсионные сбережения в штатах. В Украине, пока, нет обязательного накопительного пенсионного страхования, поэтому, сорян, пока "у самих себя" кредитоваться не получается.

Обязательного нет, но есть замечательное предложение. Наиболее продвинутые форумчане уже подключились
https://arkada.ua/ua/fiz/1728/

:wink:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 23:21

  kingkongovets написав:
  барабашов написав:Все претензии к водителю серебряной старой Октавии? Вблизи есть паркинг или парковка какая хоть(не за 10 мин на маршрутке)?


вообще то парковочные карманы используются так

Зображення

паркинг есть чуть ниже (метров 100) в цуме, насколько я помню там 90 мин бесплатно, потом 20 грн/час

Не всякое авто туда припаркуется.
Ваш Кэдди Escalade ESV, Suburban,Exp XL и многие удлинённые авто S-класса так не станут. А паркинг у ахметки - это неплохо. Но за 90мин бесплатно не верю, просто раз-два так развести их можно, а потом гайки какие накрутят.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 23:39

  барабашов написав:Не всякое авто туда припаркуется.
Ваш Кэдди Escalade ESV, Suburban,Exp XL и многие удлинённые авто S-класса так не станут. А паркинг у ахметки - это неплохо. Но за 90мин бесплатно не верю, просто раз-два так развести их можно, а потом гайки какие накрутят.


в цуме бесплатно минут 20-30, не больше
главное оружие рашистов - ложь
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