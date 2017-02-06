Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я вам хуже скажу: и цены растут и некоторые несознательные застройщики снимают наиболее ликвидные квартиры в строящихся домах с продажи. А некоторые выставляют строящееся по цене готового и не хотят торговаться вообще.
Макс вы не поверите... В 2007-2008 было тоже самое. Как пример. В третей очереди одного близкого вашему сердцу ЖК, ОП застройщика, в те времена, смеялись в лицо нишеброду посмевшему просить скидку. Потом... в 2009, они с трудом продали часть квартир, с дисконтом в более, чем 2 раза. Оказалось, что эта третья очередь вообще практически не была распродана.
airmax78 написав:Я вам хуже скажу: и цены растут и некоторые несознательные застройщики снимают наиболее ликвидные квартиры в строящихся домах с продажи. А некоторые выставляют строящееся по цене готового и не хотят торговаться вообще.
Макс вы не поверите... В 2007-2008 было тоже самое. Как пример. В третей очереди одного близкого вашему сердцу ЖК, ОП застройщика, в те времена, смеялись в лицо нишеброду посмевшему просить скидку. Потом... в 2009, они с трудом продали часть квартир, с дисконтом в более, чем 2 раза. Оказалось, что эта третья очередь вообще практически не была распродана.
Вся разница в том, что в 2007-2008 весь праздник жизни профинансировали в кредит. А в 2017-2018 кредиты еще даже не начинали выдавать. А это, согласитесь, принципиальная разница.
airmax78 написав:Вся разница в том, что в 2007-2008 весь праздник жизни профинансировали в кредит. А в 2017-2018 кредиты еще даже не начинали выдавать. А это, согласитесь, принципиальная разница.
В 2001-2008 кредиты брало население. С 2008 по наше время в основном правительство. Суть одна - тратить не заработанное. Результат известен: У правительства есть преференция по своему усмотрению залазить в карман населения, в конечном итоге, оно (население) за всё и заплатит. ПС. Доходы вроде прилично увеличились, а денег(сбережений) у людей не добавляется.
airmax78 написав:Вся разница в том, что в 2007-2008 весь праздник жизни профинансировали в кредит. А в 2017-2018 кредиты еще даже не начинали выдавать. А это, согласитесь, принципиальная разница.
А как иначе брать жилье, если не в кредит? К стати в кредит можно брать не только у банка, но и у самого себя. Вы в курсе об этом? К примеру у банка ставка будет 4.5% годовых, а у самого себя взять - 6% годовых и платишь их сам себе. Догадаетесь, почему у себя брать кредит выгоднее чем у банка или платить со своего счета сразу в рамках down payment? Хороший тест на интеллект
airmax78 написав:Вся разница в том, что в 2007-2008 весь праздник жизни профинансировали в кредит. А в 2017-2018 кредиты еще даже не начинали выдавать. А это, согласитесь, принципиальная разница.
А как иначе брать жилье, если не в кредит? К стати в кредит можно брать не только у банка, но и у самого себя. Вы в курсе об этом? К примеру у банка ставка будет 4.5% годовых, а у самого себя взять - 6% годовых и платишь их сам себе. Догадаетесь, почему у себя брать кредит выгоднее чем у банка или платить со своего счета сразу в рамках down payment? Хороший тест на интеллект
Понаех, мы рады, что вы открыли для себя прелести кредитования под пенсионные сбережения в штатах. В Украине, пока, нет обязательного накопительного пенсионного страхования, поэтому, сорян, пока "у самих себя" кредитоваться не получается.
airmax78 написав:Понаех, мы рады, что вы открыли для себя прелести кредитования под пенсионные сбережения в штатах. В Украине, пока, нет обязательного накопительного пенсионного страхования, поэтому, сорян, пока "у самих себя" кредитоваться не получается.
барабашов написав:Все претензии к водителю серебряной старой Октавии? Вблизи есть паркинг или парковка какая хоть(не за 10 мин на маршрутке)?
вообще то парковочные карманы используются так
паркинг есть чуть ниже (метров 100) в цуме, насколько я помню там 90 мин бесплатно, потом 20 грн/час
Не всякое авто туда припаркуется. Ваш Кэдди Escalade ESV, Suburban,Exp XL и многие удлинённые авто S-класса так не станут. А паркинг у ахметки - это неплохо. Но за 90мин бесплатно не верю, просто раз-два так развести их можно, а потом гайки какие накрутят.
барабашов написав:Не всякое авто туда припаркуется. Ваш Кэдди Escalade ESV, Suburban,Exp XL и многие удлинённые авто S-класса так не станут. А паркинг у ахметки - это неплохо. Но за 90мин бесплатно не верю, просто раз-два так развести их можно, а потом гайки какие накрутят.