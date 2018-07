Додано: Вів 24 лип, 2018 09:02

Serg-ik написав: барабашов написав: Цены то растут, так и запросы народа растут. Не хотим в хрющ, не хотим в ланос, не хотим на Азов, не хотим на Да-рынок...Отбивную из курицы тоже уже не хотим. Не хотим работать за среднюю по Киеву ЗРП и т.д. и т.п.

Вот и вылазит Чикага "па4куе" и Комфорт_таун в ж*** "па1200". Цены то растут, так и запросы народа растут. Не хотим в хрющ, не хотим в ланос, не хотим на Азов, не хотим на Да-рынок...Отбивную из курицы тоже уже не хотим. Не хотим работать за среднюю по Киеву ЗРП и т.д. и т.п.Вот и вылазит Чикага "па4куе" и Комфорт_таун в ж*** "па1200".

Я правильно понял, цены растут потому, что рядовые строители хотят зарплату выше средней, ездить не на ланосе, жить не в хруще и потому застройщик поднимает Чикагу до 4 куе для возможности платить разбалованным строителям? Я правильно понял, цены растут потому, что рядовые строители хотят зарплату выше средней, ездить не на ланосе, жить не в хруще и потому застройщик поднимает Чикагу до 4 куе для возможности платить разбалованным строителям?



нет, потому шо застройщик видит подкрепленный деньгами спрос

люди не просто хотят жить лучше, а у них уже есть для этого деньги

не валяйте дурака, сержик нет, потому шо застройщик видит подкрепленный деньгами спрослюди не просто хотят жить лучше, а у них уже есть для этого деньгине валяйте дурака, сержик

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.