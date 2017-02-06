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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1658165916601661

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 00:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Есть здесь люди готовые взять в ипотеку ликвидный КРЖН? https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komn-sm ... 39168f4fa5
rusramzik
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 07:57

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Понаех, мы рады, что вы открыли для себя прелести кредитования под пенсионные сбережения в штатах. В Украине, пока, нет обязательного накопительного пенсионного страхования, поэтому, сорян, пока "у самих себя" кредитоваться не получается.

Обязательного нет, но есть замечательное предложение. Наиболее продвинутые форумчане уже подключились
https://arkada.ua/ua/fiz/1728/

:wink:

Вы серьезно?
  rusramzik написав:Есть здесь люди готовые взять в ипотеку ликвидный КРЖН? https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komn-sm ... 39168f4fa5


Брать в ипотеку комнату в общаге? Сумасшествие
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 07:59

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Я вам хуже скажу: и цены растут и некоторые несознательные застройщики снимают наиболее ликвидные квартиры в строящихся домах с продажи. А некоторые выставляют строящееся по цене готового и не хотят торговаться вообще.

Макс вы не поверите... В 2007-2008 было тоже самое.
Как пример. В третей очереди одного близкого вашему сердцу ЖК, ОП застройщика, в те времена, смеялись в лицо нишеброду посмевшему просить скидку. Потом... в 2009, они с трудом продали часть квартир, с дисконтом в более, чем 2 раза. Оказалось, что эта третья очередь вообще практически не была распродана.

Вся разница в том, что в 2007-2008 весь праздник жизни профинансировали в кредит. А в 2017-2018 кредиты еще даже не начинали выдавать. А это, согласитесь, принципиальная разница.


Разница конечно принципиальна. Кто же даст кредит банкроту!

-Что там у нас с долговым бременем? Экономика нашла источник неисчерпаемого богатства в лице трудовых мигрантов? Или они в ответ на претензии бюджетных пиявок теперь валят семьями, эвакуируя генофонд способных к созиданию украинцев, а щедрых валютных вливаний с которых ржали кормильцы из ОРДиЛОСОСа нам больше не видать?

- Вновь привлеченных кредитов еще хватает на покрытие процентов? Или мы выходим на этап понцифинансирования?
m_k_galaburda
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 08:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Цены то растут, так и запросы народа растут. Не хотим в хрющ, не хотим в ланос, не хотим на Азов, не хотим на Да-рынок...Отбивную из курицы тоже уже не хотим. Не хотим работать за среднюю по Киеву ЗРП и т.д. и т.п.
Вот и вылазит Чикага "па4куе" и Комфорт_таун в ж*** "па1200".

Я правильно понял, цены растут потому, что рядовые строители хотят зарплату выше средней, ездить не на ланосе, жить не в хруще и потому застройщик поднимает Чикагу до 4 куе для возможности платить разбалованным строителям?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:02

  Serg-ik написав:
  барабашов написав:Цены то растут, так и запросы народа растут. Не хотим в хрющ, не хотим в ланос, не хотим на Азов, не хотим на Да-рынок...Отбивную из курицы тоже уже не хотим. Не хотим работать за среднюю по Киеву ЗРП и т.д. и т.п.
Вот и вылазит Чикага "па4куе" и Комфорт_таун в ж*** "па1200".

Я правильно понял, цены растут потому, что рядовые строители хотят зарплату выше средней, ездить не на ланосе, жить не в хруще и потому застройщик поднимает Чикагу до 4 куе для возможности платить разбалованным строителям?


нет, потому шо застройщик видит подкрепленный деньгами спрос
люди не просто хотят жить лучше, а у них уже есть для этого деньги
не валяйте дурака, сержик
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:08

Нео-Веника прибыло

https://m.novostroyki.lun.ua/жк-варшавский-плюс-киев
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:19

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  барабашов написав:Цены то растут, так и запросы народа растут. Не хотим в хрющ, не хотим в ланос, не хотим на Азов, не хотим на Да-рынок...Отбивную из курицы тоже уже не хотим. Не хотим работать за среднюю по Киеву ЗРП и т.д. и т.п.
Вот и вылазит Чикага "па4куе" и Комфорт_таун в ж*** "па1200".

Я правильно понял, цены растут потому, что рядовые строители хотят зарплату выше средней, ездить не на ланосе, жить не в хруще и потому застройщик поднимает Чикагу до 4 куе для возможности платить разбалованным строителям?


нет, потому шо застройщик видит подкрепленный деньгами спрос
люди не просто хотят жить лучше, а у них уже есть для этого деньги
не валяйте дурака, сержик


И где же этот источник неиссякаемого богатства?
m_k_galaburda
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:21

  vano80 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Не Каир, даже не Киев, говорят, Гренобль: https://www.youtube.com/watch?v=BTggYQiy-Kw


разрешение на владение и ношение короткоствола решит массу проблем
конечно, будет и "естественный отбор", но без этого антибиотика нам похоже уже не обойтись, гомеопатия и народная медицина тут давно бессильны
это я о преступности, еслешо

https://www.facebook.com/11percentua/vi ... 152038305/


Ну-ну. недавно же в Одессе хозяин пулял в воздух погнавшись за въехавшим в его авто пацанчиком. Да, пока из воздушки.
Пока копы не будут работать 9а они вроде как не собираются :mrgreen: ) внедрять кс оччччень рано.

Иметь необходимые средства для защиты жизни и здоровья не рано никогда.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:25

  m_k_galaburda написав:
  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:Я правильно понял, цены растут потому, что рядовые строители хотят зарплату выше средней, ездить не на ланосе, жить не в хруще и потому застройщик поднимает Чикагу до 4 куе для возможности платить разбалованным строителям?


нет, потому шо застройщик видит подкрепленный деньгами спрос
люди не просто хотят жить лучше, а у них уже есть для этого деньги
не валяйте дурака, сержик


И где же этот источник неиссякаемого богатства?

У кого-то в голове, у кого-то на земле, у кого-то на море и т.д. У кого-то, к сожалению, в бюджете и/или доступу к власти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:26

  Рыба-сом написав:https://m.novostroyki.lun.ua/жк-варшавский-плюс-киев

Блин, таки не удержались в рамках более человечного концепта - решили слегонца омордорить ЖК - приблизиться к эталону.
airmax78
 
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