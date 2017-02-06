Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Понаех, мы рады, что вы открыли для себя прелести кредитования под пенсионные сбережения в штатах. В Украине, пока, нет обязательного накопительного пенсионного страхования, поэтому, сорян, пока "у самих себя" кредитоваться не получается.
airmax78 написав:Я вам хуже скажу: и цены растут и некоторые несознательные застройщики снимают наиболее ликвидные квартиры в строящихся домах с продажи. А некоторые выставляют строящееся по цене готового и не хотят торговаться вообще.
Макс вы не поверите... В 2007-2008 было тоже самое. Как пример. В третей очереди одного близкого вашему сердцу ЖК, ОП застройщика, в те времена, смеялись в лицо нишеброду посмевшему просить скидку. Потом... в 2009, они с трудом продали часть квартир, с дисконтом в более, чем 2 раза. Оказалось, что эта третья очередь вообще практически не была распродана.
Вся разница в том, что в 2007-2008 весь праздник жизни профинансировали в кредит. А в 2017-2018 кредиты еще даже не начинали выдавать. А это, согласитесь, принципиальная разница.
Разница конечно принципиальна. Кто же даст кредит банкроту!
-Что там у нас с долговым бременем? Экономика нашла источник неисчерпаемого богатства в лице трудовых мигрантов? Или они в ответ на претензии бюджетных пиявок теперь валят семьями, эвакуируя генофонд способных к созиданию украинцев, а щедрых валютных вливаний с которых ржали кормильцы из ОРДиЛОСОСа нам больше не видать?
- Вновь привлеченных кредитов еще хватает на покрытие процентов? Или мы выходим на этап понцифинансирования?
барабашов написав:Цены то растут, так и запросы народа растут. Не хотим в хрющ, не хотим в ланос, не хотим на Азов, не хотим на Да-рынок...Отбивную из курицы тоже уже не хотим. Не хотим работать за среднюю по Киеву ЗРП и т.д. и т.п. Вот и вылазит Чикага "па4куе" и Комфорт_таун в ж*** "па1200".
Я правильно понял, цены растут потому, что рядовые строители хотят зарплату выше средней, ездить не на ланосе, жить не в хруще и потому застройщик поднимает Чикагу до 4 куе для возможности платить разбалованным строителям?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
барабашов написав:Цены то растут, так и запросы народа растут. Не хотим в хрющ, не хотим в ланос, не хотим на Азов, не хотим на Да-рынок...Отбивную из курицы тоже уже не хотим. Не хотим работать за среднюю по Киеву ЗРП и т.д. и т.п. Вот и вылазит Чикага "па4куе" и Комфорт_таун в ж*** "па1200".
Я правильно понял, цены растут потому, что рядовые строители хотят зарплату выше средней, ездить не на ланосе, жить не в хруще и потому застройщик поднимает Чикагу до 4 куе для возможности платить разбалованным строителям?
нет, потому шо застройщик видит подкрепленный деньгами спрос люди не просто хотят жить лучше, а у них уже есть для этого деньги не валяйте дурака, сержик
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
барабашов написав:Цены то растут, так и запросы народа растут. Не хотим в хрющ, не хотим в ланос, не хотим на Азов, не хотим на Да-рынок...Отбивную из курицы тоже уже не хотим. Не хотим работать за среднюю по Киеву ЗРП и т.д. и т.п. Вот и вылазит Чикага "па4куе" и Комфорт_таун в ж*** "па1200".
Я правильно понял, цены растут потому, что рядовые строители хотят зарплату выше средней, ездить не на ланосе, жить не в хруще и потому застройщик поднимает Чикагу до 4 куе для возможности платить разбалованным строителям?
нет, потому шо застройщик видит подкрепленный деньгами спрос люди не просто хотят жить лучше, а у них уже есть для этого деньги не валяйте дурака, сержик
разрешение на владение и ношение короткоствола решит массу проблем конечно, будет и "естественный отбор", но без этого антибиотика нам похоже уже не обойтись, гомеопатия и народная медицина тут давно бессильны это я о преступности, еслешо
Ну-ну. недавно же в Одессе хозяин пулял в воздух погнавшись за въехавшим в его авто пацанчиком. Да, пока из воздушки. Пока копы не будут работать 9а они вроде как не собираются ) внедрять кс оччччень рано.
Иметь необходимые средства для защиты жизни и здоровья не рано никогда.
Serg-ik написав:Я правильно понял, цены растут потому, что рядовые строители хотят зарплату выше средней, ездить не на ланосе, жить не в хруще и потому застройщик поднимает Чикагу до 4 куе для возможности платить разбалованным строителям?
нет, потому шо застройщик видит подкрепленный деньгами спрос люди не просто хотят жить лучше, а у них уже есть для этого деньги не валяйте дурака, сержик
И где же этот источник неиссякаемого богатства?
У кого-то в голове, у кого-то на земле, у кого-то на море и т.д. У кого-то, к сожалению, в бюджете и/или доступу к власти.