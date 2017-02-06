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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1660166116621663>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:32

  m_k_galaburda написав:И где же этот источник неиссякаемого богатства?


какой то у вас подход немного запоребриковый - это там у богатства всегда должен быть "источник" (скважина)
не один источник, а совокупность факторов, которые рашапропаганда изо всех сил стремится дискредитировать и нивелировать
вы правда ни одного из них не видите?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:не валяйте дурака, сержик

Ему можно, а мне-нет? Он там в одной куче свалил рост цен, потребности НАРОДА и цены на Чикагу. Вы то понимаете, где цены, народ, а где-Чикаго?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:39

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:не валяйте дурака, сержик

Ему можно, а мне-нет? Он там в одной куче свалил рост цен, потребности НАРОДА и цены на Чикагу. Вы то понимаете, где цены, народ, а где-Чикаго?

Серж, но цены на Варшавский тоже на месте не стоят. И даже Мордор с Крушей сильно подорожали. Вниз только клубнячок на Тампере. Но вы же с народом с Тампере не хотите жить вместе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:46

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:https://m.novostroyki.lun.ua/жк-варшавский-плюс-киев

Блин, таки не удержались в рамках более человечного концепта - решили слегонца омордорить ЖК - приблизиться к эталону.


Судя по этим рендерам ПОХ скоро станет эквивалентом совкошлака.

Да и дорожаю похоже конец, 2к за 40кило$ более чем адекватная цена, и это еще тендер на метро не провели.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:51

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:не валяйте дурака, сержик

Ему можно, а мне-нет? Он там в одной куче свалил рост цен, потребности НАРОДА и цены на Чикагу. Вы то понимаете, где цены, народ, а где-Чикаго?

Чикагу таки покупают инопланетяне?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:52

  Alex6 написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:https://m.novostroyki.lun.ua/жк-варшавский-плюс-киев

Блин, таки не удержались в рамках более человечного концепта - решили слегонца омордорить ЖК - приблизиться к эталону.


Судя по этим рендерам ПОХ скоро станет эквивалентом совкошлака.

Да и дорожаю похоже конец, 2к за 40кило$ более чем адекватная цена, и это еще тендер на метро не провели.

ПОХ, за исключением, буквально, одного Ривер Стоуна, всегда и был для меня эквивалентом совкошлака. Когда к Риверу добавится Севен, этот микрорайон выделят в отдельный и к ПОХу он относиться больше не будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:55

  airmax78 написав:ПОХ, за исключением, буквально, одного Ривер Стоуна, всегда и был для меня эквивалентом совкошлака. Когда к Риверу добавится Севен, этот микрорайон выделят в отдельный и к ПОХу он относиться больше не будет.


иногда бываю в ривер стоуне, сложилось впечатление, шо это комплекс для тех, кому в аэропорт надо чаще, чем в центр
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:01

  airmax78 написав:
  Alex6 написав:
  airmax78 написав:Блин, таки не удержались в рамках более человечного концепта - решили слегонца омордорить ЖК - приблизиться к эталону.


Судя по этим рендерам ПОХ скоро станет эквивалентом совкошлака.

Да и дорожаю похоже конец, 2к за 40кило$ более чем адекватная цена, и это еще тендер на метро не провели.

ПОХ, за исключением, буквально, одного Ривер Стоуна, всегда и был для меня эквивалентом совкошлака. Когда к Риверу добавится Севен, этот микрорайон выделят в отдельный и к ПОХу он относиться больше не будет.

Бывшая коллега живёт в Заречном, усиленно доказывает, что живёт не на ПОХе, а в "Славике" :mrgreen:

Upd

ЗЫ а что ж тогда об Эврике говорить, которая застроена домами обр. 1990-х, но с повышенной плотностью?
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:11

  Рыба-сом написав:а что ж тогда об Эврике говорить, которая застроена домами обр. 1990-х, но с повышенной плотностью?


шо это "массовый сегмент в хорошем районе" (с) влад442
возле метро (и даже просто на одних обещаниях метро, как на венике) можно втюхать любой шлак
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:21

  Faceless написав:Чикагу таки покупают инопланетяне?

в сравнении с нами считайте, что да.
люди из другой системы координат.
не думаю, что на этой ветке есть кто-то, способный купить такой объект.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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