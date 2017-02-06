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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 лип, 2018 09:32
m_k_galaburda написав:
И где же этот источник неиссякаемого богатства?
какой то у вас подход немного запоребриковый - это там у богатства всегда должен быть "источник" (скважина)
не один источник, а совокупность факторов, которые рашапропаганда изо всех сил стремится дискредитировать и нивелировать
вы правда ни одного из них не видите?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:36
kingkongovets написав:
не валяйте дурака, сержик
Ему можно, а мне-нет? Он там в одной куче свалил рост цен, потребности НАРОДА и цены на Чикагу. Вы то понимаете, где цены, народ, а где-Чикаго?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:39
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
не валяйте дурака, сержик
Ему можно, а мне-нет? Он там в одной куче свалил рост цен, потребности НАРОДА и цены на Чикагу. Вы то понимаете, где цены, народ, а где-Чикаго?
Серж, но цены на Варшавский тоже на месте не стоят. И даже Мордор с Крушей сильно подорожали. Вниз только клубнячок на Тампере. Но вы же с народом с Тампере не хотите жить вместе.
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airmax78
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:46
airmax78 написав: Рыба-сом написав:
https://m.novostroyki.lun.ua/жк-варшавский-плюс-киев
Блин, таки не удержались в рамках более человечного концепта - решили слегонца омордорить ЖК - приблизиться к эталону.
Судя по этим рендерам ПОХ скоро станет эквивалентом совкошлака.
Да и дорожаю похоже конец, 2к за 40кило$ более чем адекватная цена, и это еще тендер на метро не провели.
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Alex6
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:51
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
не валяйте дурака, сержик
Ему можно, а мне-нет? Он там в одной куче свалил рост цен, потребности НАРОДА и цены на Чикагу. Вы то понимаете, где цены, народ, а где-Чикаго?
Чикагу таки покупают инопланетяне?
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Faceless
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:52
Alex6 написав: airmax78 написав: Рыба-сом написав:
https://m.novostroyki.lun.ua/жк-варшавский-плюс-киев
Блин, таки не удержались в рамках более человечного концепта - решили слегонца омордорить ЖК - приблизиться к эталону.
Судя по этим рендерам ПОХ скоро станет эквивалентом совкошлака.
Да и дорожаю похоже конец, 2к за 40кило$ более чем адекватная цена, и это еще тендер на метро не провели.
ПОХ, за исключением, буквально, одного Ривер Стоуна, всегда и был для меня эквивалентом совкошлака. Когда к Риверу добавится Севен, этот микрорайон выделят в отдельный и к ПОХу он относиться больше не будет.
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airmax78
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:55
airmax78 написав:
ПОХ, за исключением, буквально, одного Ривер Стоуна, всегда и был для меня эквивалентом совкошлака. Когда к Риверу добавится Севен, этот микрорайон выделят в отдельный и к ПОХу он относиться больше не будет.
иногда бываю в ривер стоуне, сложилось впечатление, шо это комплекс для тех, кому в аэропорт надо чаще, чем в центр
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kingkongovets
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:01
airmax78 написав: Alex6 написав: airmax78 написав:
Блин, таки не удержались в рамках более человечного концепта - решили слегонца омордорить ЖК - приблизиться к эталону.
Судя по этим рендерам ПОХ скоро станет эквивалентом совкошлака.
Да и дорожаю похоже конец, 2к за 40кило$ более чем адекватная цена, и это еще тендер на метро не провели.
ПОХ, за исключением, буквально, одного Ривер Стоуна, всегда и был для меня эквивалентом совкошлака. Когда к Риверу добавится Севен, этот микрорайон выделят в отдельный и к ПОХу он относиться больше не будет.
Бывшая коллега живёт в Заречном, усиленно доказывает, что живёт не на ПОХе, а в "Славике"
Upd
ЗЫ а что ж тогда об Эврике говорить, которая застроена домами обр. 1990-х, но с повышенной плотностью?
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Рыба-сом
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:11
Рыба-сом написав:
а что ж тогда об Эврике говорить, которая застроена домами обр. 1990-х, но с повышенной плотностью?
шо это "массовый сегмент в хорошем районе" (с) влад442
возле метро (и даже просто на одних обещаниях метро, как на венике) можно втюхать любой шлак
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:21
Faceless написав:
Чикагу таки покупают инопланетяне?
в сравнении с нами считайте, что да.
люди из другой системы координат.
не думаю, что на этой ветке есть кто-то, способный купить такой объект.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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