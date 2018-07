Додано: Вів 24 лип, 2018 10:31

Yuri_T написав: Faceless написав: Чикагу таки покупают инопланетяне? Чикагу таки покупают инопланетяне?

в сравнении с нами считайте, что да.

люди из другой системы координат.

ну может для себя - вы и правы, но под инвестицию - почему нет?

вид из космоса)

