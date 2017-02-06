ну может для себя - вы и правы, но под инвестицию - почему нет?
вид из космоса)
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:31
ну может для себя - вы и правы, но под инвестицию - почему нет?
вид из космоса)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
лун утверждает что все 1к в чикагга проданы
ну и цена достигает 105 834 грн!!! 4000 долл!!!
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:48
это звиздежь для видимости и не более
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:55
понятно, что цели у всех разные.
если оттолкнуться от суммы за голый метр, ремонт, паркинг, наполнение пространства, то речь идёт, скорее, о долгосроке. какой ориентир доходности, на ваш взгляд, по таким объектам?
в случае "для перепродажи" вопросов нет. если веришь в рост в таком сегменте, то по вере и воздастся.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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