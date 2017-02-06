ну может для себя - вы и правы, но под инвестицию - почему нет?
вид из космоса)
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:31
ну может для себя - вы и правы, но под инвестицию - почему нет?
вид из космоса)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
лун утверждает что все 1к в чикагга проданы
ну и цена достигает 105 834 грн!!! 4000 долл!!!
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:48
это звиздежь для видимости и не более
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:55
понятно, что цели у всех разные.
если оттолкнуться от суммы за голый метр, ремонт, паркинг, наполнение пространства, то речь идёт, скорее, о долгосроке. какой ориентир доходности, на ваш взгляд, по таким объектам?
в случае "для перепродажи" вопросов нет. если веришь в рост в таком сегменте, то по вере и воздастся.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:04
К сожалению (кому-то - к счастью) - нет.
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:10
Це на підставі чого такий висновок? Всім серцем відчуваєте? Чи Ніночка з відділу продажу, не зважаючи на Ваші аргументи у вигляді валізи з грошима, відмовилася продати коморку?
Всім процвітання!
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:14
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Немного политсрача. На днях приехал в Одессу и глядя на здание жд вокзала, понял, что там до сих пор висит вот это непотребство (фото не мое - сори за качество):
Предложение: поубирать со всех украинских городов это мрачнейшее наследие совка и символ идиотизма советских полководцев начала войны: приставку "город-герой", звезды и ордена несуществующего государства.
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:21
Торг наверное возможен в сегменте образцовых МОПов при общей площади от 100 м2 ?
И скоко удавалось сторговать на метре ?
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:26
О, так Соню Кошкину можно поздравить - она перебралась из дома СБУ в жилье по-приличнее?
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