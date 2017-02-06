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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1661166216631664>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:31

  Yuri_T написав:
  Faceless написав:Чикагу таки покупают инопланетяне?

в сравнении с нами считайте, что да.
люди из другой системы координат.
не думаю, что на этой ветке есть кто-то, способный купить такой объект.


ну может для себя - вы и правы, но под инвестицию - почему нет?
вид из космоса)
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

лун утверждает что все 1к в чикагга проданы
https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D0%B2
ну и цена достигает 105 834 грн!!! 4000 долл!!!
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:48

  OzzyR написав:лун утверждает что все 1к в чикагга проданы
https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D0%B2
ну и цена достигает 105 834 грн!!! 4000 долл!!!

это звиздежь для видимости и не более :|
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:55

  kingkongovets написав:ну может для себя - вы и правы, но под инвестицию - почему нет?

понятно, что цели у всех разные.
если оттолкнуться от суммы за голый метр, ремонт, паркинг, наполнение пространства, то речь идёт, скорее, о долгосроке. какой ориентир доходности, на ваш взгляд, по таким объектам?
в случае "для перепродажи" вопросов нет. если веришь в рост в таком сегменте, то по вере и воздастся.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:04

  ребе Нок написав:
  OzzyR написав:лун утверждает что все 1к в чикагга проданы
https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D0%B2
ну и цена достигает 105 834 грн!!! 4000 долл!!!

это звиздежь для видимости и не более :|

К сожалению (кому-то - к счастью) - нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:10

  ребе Нок написав:
  OzzyR написав:лун утверждает что все 1к в чикагга проданы
https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D0%B2
ну и цена достигает 105 834 грн!!! 4000 долл!!!

это звиздежь для видимости и не более :|

Це на підставі чого такий висновок? Всім серцем відчуваєте? Чи Ніночка з відділу продажу, не зважаючи на Ваші аргументи у вигляді валізи з грошима, відмовилася продати коморку?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:14

В тему. https://www.epravda.com.ua/publications ... 24/638958/
POSToronnim V
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Немного политсрача. На днях приехал в Одессу и глядя на здание жд вокзала, понял, что там до сих пор висит вот это непотребство (фото не мое - сори за качество):Зображення
Предложение: поубирать со всех украинских городов это мрачнейшее наследие совка и символ идиотизма советских полководцев начала войны: приставку "город-герой", звезды и ордена несуществующего государства.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:21

  airmax78 написав:Я вам хуже скажу: и цены растут и некоторые несознательные застройщики снимают наиболее ликвидные квартиры в строящихся домах с продажи. А некоторые выставляют строящееся по цене готового и не хотят торговаться вообще.


Торг наверное возможен в сегменте образцовых МОПов при общей площади от 100 м2 ?
И скоко удавалось сторговать на метре ? 8)
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:26

  POSToronnim V написав:В тему. https://www.epravda.com.ua/publications ... 24/638958/

Например, говорит он, застройщик "Ярославого града" заплатил возмущавшимся группам 500 тыс долл, чтобы они согласились на консенсус путем подписания меморандума с КГГА.

О, так Соню Кошкину можно поздравить - она перебралась из дома СБУ в жилье по-приличнее?
airmax78
 
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