vladimir07 написав:
Торг наверное возможен в сегменте образцовых МОПов при общей площади от 100 м2 ?
И скоко удавалось сторговать на метре ?
В случае о котором я писал - нискоко не удалось даже при общей площади от 100 м2.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:28
В случае о котором я писал - нискоко не удалось даже при общей площади от 100 м2.
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:39
я не спец по аренде жилой недвиги, но рискну предположить, шо в чикаге будет наиболее выгодна аренда краткосрочная - там вообще место не элитному жк, а пафосному пятизвездочному отелю
но это никак не "пассивный доход", как любит выражаться влад
думаю шо меньше чем за 20% годовых не стоит связываться
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:45
От 18500 за квадрат однухи в доме, сроки сдачи которого не заявлены, в 20+ этажном скворечнике, в отдаленном спальном районе без метро это канеш дешевей стремительным домкратом
Кстати, переуступка в 5-м квартале в практически готовом доме вышла существенно дешевле.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:46
kingkongovets
$800/год с метра площади?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:51
вы ж говорите со всем наполнением, да и считать выхлоп стоит имхо не с метра, а со всего объекта, с метра обычно считают по комнедвиге, но я и такой подход считаю верным лишь для больших объектов, типа бц и трц
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:57
Большинство новых проектов зачастую стартует по таким же или более высоким ценам, чем продается готовое/в высокой степени готовности. Особенно хорошо это видно по комплексам, строящимся и продающимся очередями. ИМХО это явный признак того, что себестоимость строительства выросла и продолжает расти.
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:22
Валізу ж не приймають, а в банках фін.мон. якось потрібно пройти. Я взагалі не розумію, звідки взялося стільки білої грошової маси для купівлі всіх цих елітних новобудов.
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:29
внутренний оффшор, ёпт.
люди десятки лет отмывают деньги через ЧП, оформленных на себя и родственников.
теперь, когда постепенно включается фин.мон., пришло время пользоваться результатами.
в банке рот открывают, смотрят на легальные декларации и сразу закрывают.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:34
В Украине запустили обновленную базу оценки недвижимости
Интересно, кто то уже сталкивался?
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