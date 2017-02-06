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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1661166216631664

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:28

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Я вам хуже скажу: и цены растут и некоторые несознательные застройщики снимают наиболее ликвидные квартиры в строящихся домах с продажи. А некоторые выставляют строящееся по цене готового и не хотят торговаться вообще.


Торг наверное возможен в сегменте образцовых МОПов при общей площади от 100 м2 ?
И скоко удавалось сторговать на метре ? 8)

В случае о котором я писал - нискоко не удалось даже при общей площади от 100 м2.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:39

  Yuri_T написав:
  kingkongovets написав:ну может для себя - вы и правы, но под инвестицию - почему нет?

понятно, что цели у всех разные.
если оттолкнуться от суммы за голый метр, ремонт, паркинг, наполнение пространства, то речь идёт, скорее, о долгосроке. какой ориентир доходности, на ваш взгляд, по таким объектам?
в случае "для перепродажи" вопросов нет. если веришь в рост в таком сегменте, то по вере и воздастся.


я не спец по аренде жилой недвиги, но рискну предположить, шо в чикаге будет наиболее выгодна аренда краткосрочная - там вообще место не элитному жк, а пафосному пятизвездочному отелю
но это никак не "пассивный доход", как любит выражаться влад
думаю шо меньше чем за 20% годовых не стоит связываться
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:45

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:https://m.novostroyki.lun.ua/жк-варшавский-плюс-киев

Блин, таки не удержались в рамках более человечного концепта - решили слегонца омордорить ЖК - приблизиться к эталону.

От 18500 за квадрат однухи в доме, сроки сдачи которого не заявлены, в 20+ этажном скворечнике, в отдаленном спальном районе без метро это канеш дешевей стремительным домкратом :-D
Кстати, переуступка в 5-м квартале в практически готовом доме вышла существенно дешевле.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:46

kingkongovets
$800/год с метра площади?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:51

  Yuri_T написав:kingkongovets
$800/год с метра площади?


вы ж говорите со всем наполнением, да и считать выхлоп стоит имхо не с метра, а со всего объекта, с метра обычно считают по комнедвиге, но я и такой подход считаю верным лишь для больших объектов, типа бц и трц
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:57

  KIM написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:https://m.novostroyki.lun.ua/жк-варшавский-плюс-киев

Блин, таки не удержались в рамках более человечного концепта - решили слегонца омордорить ЖК - приблизиться к эталону.

От 18500 за квадрат однухи в доме, сроки сдачи которого не заявлены, в 20+ этажном скворечнике, в отдаленном спальном районе без метро это канеш дешевей стремительным домкратом :-D
Кстати, переуступка в 5-м квартале в практически готовом доме вышла существенно дешевле.

Большинство новых проектов зачастую стартует по таким же или более высоким ценам, чем продается готовое/в высокой степени готовности. Особенно хорошо это видно по комплексам, строящимся и продающимся очередями. ИМХО это явный признак того, что себестоимость строительства выросла и продолжает расти.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:22

  Первый написав:
  ребе Нок написав:
  OzzyR написав:лун утверждает что все 1к в чикагга проданы
https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D0%B2
ну и цена достигает 105 834 грн!!! 4000 долл!!!

это звиздежь для видимости и не более :|

Це на підставі чого такий висновок? Всім серцем відчуваєте? Чи Ніночка з відділу продажу, не зважаючи на Ваші аргументи у вигляді валізи з грошима, відмовилася продати коморку?


Валізу ж не приймають, а в банках фін.мон. якось потрібно пройти. Я взагалі не розумію, звідки взялося стільки білої грошової маси для купівлі всіх цих елітних новобудов.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:29

  Viktor написав:Я взагалі не розумію, звідки взялося стільки білої грошової маси для купівлі всіх цих елітних новобудов.

внутренний оффшор, ёпт.
люди десятки лет отмывают деньги через ЧП, оформленных на себя и родственников.
теперь, когда постепенно включается фин.мон., пришло время пользоваться результатами.
в банке рот открывают, смотрят на легальные декларации и сразу закрывают.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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