Yuri_T написав: kingkongovets написав: ну может для себя - вы и правы, но под инвестицию - почему нет? ну может для себя - вы и правы, но под инвестицию - почему нет?

понятно, что цели у всех разные.

если оттолкнуться от суммы за голый метр, ремонт, паркинг, наполнение пространства, то речь идёт, скорее, о долгосроке. какой ориентир доходности, на ваш взгляд, по таким объектам?

я не спец по аренде жилой недвиги, но рискну предположить, шо в чикаге будет наиболее выгодна аренда краткосрочная - там вообще место не элитному жк, а пафосному пятизвездочному отелю

но это никак не "пассивный доход", как любит выражаться влад

