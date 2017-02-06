Додано: Вів 24 лип, 2018 13:48

kingkongovets написав: m_k_galaburda написав: И где же этот источник неиссякаемого богатства? И где же этот источник неиссякаемого богатства?



какой то у вас подход немного запоребриковый - это там у богатства всегда должен быть "источник" (скважина)

не один источник, а совокупность факторов, которые рашапропаганда изо всех сил стремится дискредитировать и нивелировать

вы правда ни одного из них не видите? какой то у вас подход немного запоребриковый - это там у богатства всегда должен быть "источник" (скважина)не один источник, а совокупность факторов, которые рашапропаганда изо всех сил стремится дискредитировать и нивелироватьвы правда ни одного из них не видите?

Ну как бы не все в МБА могут как Вы, некоторые так и помрут во тьме.Просветите насчет факторов - земля, труд, капитал, предпринимательство, информация (технологии).Че там с движущей силой украинской экономики, мы уже нашли свой феноменальный способ производства, позволяющий расчитываться за импорт туалетной бумаги, лука и картохи с мировым сообществом? Собственная наука и техника уже позволяет определить конкурентные преимущества в международном разделении труда?А как там с распределением прав собственности, трансакционные издержки уже сведены к минимуму? Долю политической ренты сократили до нуля в каждой единице продаваемого товара?А если серьезно, то песня "все хорошо прекрасная маркиза..." уже подзадолбала, особенно из уст пропагандистов и жуликов ОП, выманивающих у доверчивых буратин последние 5 сольди в угоду карабасам-барабасам которые не ассоциируют себя ни с Украиной, ни с ее культурой, ни с народом ее населяющим!Была такая Чухонь, в РИ о ней даже анекдоты рассказывали, теперь эта маленькая страна = 1/5 ВВП РФ. К чему это я - а ктому, что ее становление начиналось с теории собственной ущербности и работы народа над исправлением этих недостатков.P/S Прикрытие своего "относительно честного способа отъема денег у доверчивых граждан" патриотизмом - чуть ли не первый признак нравственного слабоумия.PPS Нравственное слабоумие - одна из составляющих нравственной идиотии. Все термины имеют содержательную часть и не являются ругательством или способствующим поруганию чести и достоинства человека.