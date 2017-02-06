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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1662166316641665

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:48

  kingkongovets написав:
  m_k_galaburda написав:И где же этот источник неиссякаемого богатства?


какой то у вас подход немного запоребриковый - это там у богатства всегда должен быть "источник" (скважина)
не один источник, а совокупность факторов, которые рашапропаганда изо всех сил стремится дискредитировать и нивелировать
вы правда ни одного из них не видите?


Ну как бы не все в МБА могут как Вы, некоторые так и помрут во тьме.
Просветите насчет факторов - земля, труд, капитал, предпринимательство, информация (технологии).
Че там с движущей силой украинской экономики, мы уже нашли свой феноменальный способ производства, позволяющий расчитываться за импорт туалетной бумаги, лука и картохи с мировым сообществом? Собственная наука и техника уже позволяет определить конкурентные преимущества в международном разделении труда?

А как там с распределением прав собственности, трансакционные издержки уже сведены к минимуму? Долю политической ренты сократили до нуля в каждой единице продаваемого товара?

А если серьезно, то песня "все хорошо прекрасная маркиза..." уже подзадолбала, особенно из уст пропагандистов и жуликов ОП, выманивающих у доверчивых буратин последние 5 сольди в угоду карабасам-барабасам которые не ассоциируют себя ни с Украиной, ни с ее культурой, ни с народом ее населяющим!
Была такая Чухонь, в РИ о ней даже анекдоты рассказывали, теперь эта маленькая страна = 1/5 ВВП РФ. К чему это я - а ктому, что ее становление начиналось с теории собственной ущербности и работы народа над исправлением этих недостатков.

P/S Прикрытие своего "относительно честного способа отъема денег у доверчивых граждан" патриотизмом - чуть ли не первый признак нравственного слабоумия.

PPS Нравственное слабоумие - одна из составляющих нравственной идиотии. Все термины имеют содержательную часть и не являются ругательством или способствующим поруганию чести и достоинства человека.
Востаннє редагувалось m_k_galaburda в Вів 24 лип, 2018 13:52, всього редагувалось 1 раз.
m_k_galaburda
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:51

  Первый написав:
  ребе Нок написав:
  OzzyR написав:лун утверждает что все 1к в чикагга проданы
https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D0%B2
ну и цена достигает 105 834 грн!!! 4000 долл!!!

это звиздежь для видимости и не более :|

Це на підставі чого такий висновок? Всім серцем відчуваєте? Чи Ніночка з відділу продажу, не зважаючи на Ваші аргументи у вигляді валізи з грошима, відмовилася продати коморку?

А какие доказательства что все выкуплено, на основании что ктото чтото написал? Маркетинг это.
ДС мне друг, но истина дороже
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