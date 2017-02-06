Первый
Лично Вы можете ругать меня, обзывать и даже произносить самые последние слова... И я останусь честнее Вас, умнее, красивее и веселее!
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Додано: Вів 24 лип, 2018 14:36
Первый
Лично Вы можете ругать меня, обзывать и даже произносить самые последние слова... И я останусь честнее Вас, умнее, красивее и веселее!
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:39
текста много, эмоций тоже, отвечу на то, где был вопрос:
факторы эти называются "реформы" и даже если вы их упорно не хотите замечать, они работают
смотрите - мы тока тока стали на этот путь, тока тока начали вычищать эти сроду не чищенные авгиевы конюшни, тока начали затыкать все дыры и щели, через которые исчезали бюджетные средства, тока тока стабилизировалась гривна, не закончен конфликт на востоке, аннексирован крым, не снят мораторий на землю, не побеждена коррупция, очень многое еще либо не доделано, либо вообще еще ход не дошел - а в стране уже полезла вверх недвига, не хватает самолетов для поездок за рубеж, массово строятся и ремонтируются дороги, восстанавливается с нуля армия, местные советы получили возможность распоряжаться средствами
и все это на фоне строительного бума
ну я понимаю еще когда я год-полтора назад осторожно интересовался у айрмакса, нет ли у него ощущения, шо жисть налаживает и он так же осторожно отвечал, шо ощущения то есть, но предпосылок он не видит - но сейчас то их не видит тока тот, кто либо видеть просто не хочет, либо просто не хочет шото в своей жизни менять и перестает отстреливать шо ваще вокруг него происходит
зы: мба у меня нет, у меня обычный диплом советского еще госуниверситета
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:41
airmax78 стены ломать, коммуникации, ремонты не так просто сделать чем говорить, смысл этого гемора сомнителен и еще не факт что разрешат эти однушки объединять. В следующий раз в ОП после слов о объединении так и скажите - а я потом хочу балкон пристроить.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:41
Нарцисизм...
Нарциси́зм — риса характеру, яка полягає у виключній самозакоханості.
У психології та психіатрії надмірний нарцисизм розглядають як серйозну особистісну дисфункцію або розлад особистості. Часто говорять про нарцисичну акцентуацію характеру. Слова «нарцисизм», «нарцисичний» і «нарцис» зазвичай використовуються як негативно забарвлені, що вказують на марнославство, зарозумілість, егоїзм або просто самозакоханість.
Зи. Дякую за таке право, але Я вас не сварив і не обзивав.
Зи.Все термины имеют содержательную часть и не являются ругательством или способствующим поруганию чести и достоинства человека.
Всім процвітання!
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:53
А вот с этим как-раз никаких проблем: не двигайте мокрые зоны (хотя в спаренной однушке, учитывая количество стояков, в этом скорее всего не будет смысла), не трогайте несущие конструкции. Дальше делайте что хотите. Фасад, естественно, трогать нельзя. Между однушками даже не нужно убирать стену - зачастую достаточно сделать просто проход. Две спаренные однушки это на самом деле ГОРАЗДО удобнее, проще, практичнее со всех сторон, чем мечта иди тьфу Икаруса о двухуровневом пентхаузе со входами на каждом этаже, на который, в случае желания его разделить, ты попадаешь на деньги и время по полной программе.
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:02
И противопожарная ситуация как для жилья элит класса не лучшая. И название ЖК Чикаго как бы намекает, в истории уже есть знаменитый чикагский пожар. Знаки повсюду.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:09
Вы недооцениваете магию модных мопов. Люди с деньгами, если они живут в старых домах (даже в тех же Позняках на Леси), попадая в тот же Тетрис сразу начинают понимать, что жить с консъержкой в будочке и подъездом покрашенным водоэмульсионкой в нежно персиковый цвет дальше нельзя. Ну, пусть не все, но в большинстве своем. Вот такие люди и раскупают Тетрисы, РТ, ЦП, НЛы и прочее.
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:10
самолётов хватает.
не хватает людей и структур, способных поставить на место зажравшихся хитрож..пых евреев, которые, пользуясь тотальной коррупцией, в открытую продают билеты на рейсы, заведомо зная, что не имеют реальной возможности перевезти пассажиров.
потом обанкротят свой очередной ...Air, "вернут" почти разваливающиеся самолёты собственникам, не трогая их с места, люди получат на руки судебные приказы-пустышки, а через пол-года бородатые дяди зарегистрируют новый ...Air и снова станут продавать билеты следующим камикадзе.
и я реально не вижу механизма, как сдвинуть эту глыбу с мёртвой точки.
ведь если этим захотим заниматься мы с вами, то нам абсолютно все "компетентные органы" покажут уверенное стахановское движение и напомнят, кто именно имеет право здесь работать и что для нас с вами совсем иные правила игры.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:11
Какие эмоции? - Вы о чем? Я Вам о теории, а Вы:
мба нет, обычный диплом советского еще госуниверситета - печаль!
Так зачем голову окржающим туманить?
- "факторы эти называются "реформы"... Вы вообще "диплом советского еще госуниверситета", даже если он куплен, зачем позорите? Это в какой теории факторами (движущими силами) называются "реформы"?
Алё, факторы (землю, труд, капитал...) я Вам перечислил, покажите, что вы там почистили? Какие итоги чищення, тов. Геракл?
- Я привел конкретные показатели эффективности: трансакционные издержки и политрента, а Вы мне тычете новый инструмент извлечения этой самой политренты и говорите, что уже все хорошо...
С Вашим дипломом точно все в порядке? - У Маркса, теорию которого изучали в сов. госуниверситетах, тоже было свое видение этого феномена, несколько отличающегося от современных взглядов, но тем не менее, может перечислите Ваше видение ФАКТОРОВ долгосрочного роста.
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