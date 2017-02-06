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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16641665166616671668>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:36

Первый
Лично Вы можете ругать меня, обзывать и даже произносить самые последние слова... И я останусь честнее Вас, умнее, красивее и веселее!
m_k_galaburda
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:39

  m_k_galaburda написав:
Ну как бы не все в МБА могут как Вы, некоторые так и помрут во тьме.
Просветите насчет факторов - земля, труд, капитал, предпринимательство, информация (технологии).
Че там с движущей силой украинской экономики, мы уже нашли свой феноменальный способ производства, позволяющий расчитываться за импорт туалетной бумаги, лука и картохи с мировым сообществом? Собственная наука и техника уже позволяет определить конкурентные преимущества в международном разделении труда?

А как там с распределением прав собственности, трансакционные издержки уже сведены к минимуму? Долю политической ренты сократили до нуля в каждой единице продаваемого товара?

А если серьезно, то песня "все хорошо прекрасная маркиза..." уже подзадолбала, особенно из уст пропагандистов и жуликов ОП, выманивающих у доверчивых буратин последние 5 сольди в угоду карабасам-барабасам которые не ассоциируют себя ни с Украиной, ни с ее культурой, ни с народом ее населяющим!
Была такая Чухонь, в РИ о ней даже анекдоты рассказывали, теперь эта маленькая страна = 1/5 ВВП РФ. К чему это я - а ктому, что ее становление начиналось с теории собственной ущербности и работы народа над исправлением этих недостатков.

P/S Прикрытие своего "относительно честного способа отъема денег у доверчивых граждан" патриотизмом - чуть ли не первый признак нравственного слабоумия.

PPS Нравственное слабоумие - одна из составляющих нравственной идиотии. Все термины имеют содержательную часть и не являются ругательством или способствующим поруганию чести и достоинства человека.


текста много, эмоций тоже, отвечу на то, где был вопрос:
факторы эти называются "реформы" и даже если вы их упорно не хотите замечать, они работают
смотрите - мы тока тока стали на этот путь, тока тока начали вычищать эти сроду не чищенные авгиевы конюшни, тока начали затыкать все дыры и щели, через которые исчезали бюджетные средства, тока тока стабилизировалась гривна, не закончен конфликт на востоке, аннексирован крым, не снят мораторий на землю, не побеждена коррупция, очень многое еще либо не доделано, либо вообще еще ход не дошел - а в стране уже полезла вверх недвига, не хватает самолетов для поездок за рубеж, массово строятся и ремонтируются дороги, восстанавливается с нуля армия, местные советы получили возможность распоряжаться средствами
и все это на фоне строительного бума
ну я понимаю еще когда я год-полтора назад осторожно интересовался у айрмакса, нет ли у него ощущения, шо жисть налаживает и он так же осторожно отвечал, шо ощущения то есть, но предпосылок он не видит - но сейчас то их не видит тока тот, кто либо видеть просто не хочет, либо просто не хочет шото в своей жизни менять и перестает отстреливать шо ваще вокруг него происходит

зы: мба у меня нет, у меня обычный диплом советского еще госуниверситета
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:41

airmax78 стены ломать, коммуникации, ремонты не так просто сделать чем говорить, смысл этого гемора сомнителен и еще не факт что разрешат эти однушки объединять. В следующий раз в ОП после слов о объединении так и скажите - а я потом хочу балкон пристроить.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:41

  m_k_galaburda написав:Первый
Лично Вы можете ругать меня, обзывать и даже произносить самые последние слова... И я останусь честнее Вас, умнее, красивее и веселее!

Нарцисизм...
Нарциси́зм — риса характеру, яка полягає у виключній самозакоханості.

У психології та психіатрії надмірний нарцисизм розглядають як серйозну особистісну дисфункцію або розлад особистості. Часто говорять про нарцисичну акцентуацію характеру. Слова «нарцисизм», «нарцисичний» і «нарцис» зазвичай використовуються як негативно забарвлені, що вказують на марнославство, зарозумілість, егоїзм або просто самозакоханість.

Зи. Дякую за таке право, але Я вас не сварив і не обзивав.

Зи.Все термины имеют содержательную часть и не являются ругательством или способствующим поруганию чести и достоинства человека.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:53

  ребе Нок написав:airmax78 стены ломать, коммуникации, ремонты не так просто сделать чем говорить, смысл этого гемора сомнителен и еще не факт что разрешат эти однушки объединять. В следующий раз в ОП после слов о объединении так и скажите - а я потом хочу балкон пристроить.

А вот с этим как-раз никаких проблем: не двигайте мокрые зоны (хотя в спаренной однушке, учитывая количество стояков, в этом скорее всего не будет смысла), не трогайте несущие конструкции. Дальше делайте что хотите. Фасад, естественно, трогать нельзя. Между однушками даже не нужно убирать стену - зачастую достаточно сделать просто проход. Две спаренные однушки это на самом деле ГОРАЗДО удобнее, проще, практичнее со всех сторон, чем мечта иди тьфу Икаруса о двухуровневом пентхаузе со входами на каждом этаже, на который, в случае желания его разделить, ты попадаешь на деньги и время по полной программе.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:58

Первый Прэлестно, прэлестно... (с) Ворона с бусиками.
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m_k_galaburda
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:02

И противопожарная ситуация как для жилья элит класса не лучшая. И название ЖК Чикаго как бы намекает, в истории уже есть знаменитый чикагский пожар. Знаки повсюду. :evil:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:09

  ребе Нок написав:И противопожарная ситуация как для жилья элит класса не лучшая. И название ЖК Чикаго как бы намекает, в истории уже есть знаменитый чикагский пожар. Знаки повсюду. :evil:

Вы недооцениваете магию модных мопов. Люди с деньгами, если они живут в старых домах (даже в тех же Позняках на Леси), попадая в тот же Тетрис сразу начинают понимать, что жить с консъержкой в будочке и подъездом покрашенным водоэмульсионкой в нежно персиковый цвет дальше нельзя. Ну, пусть не все, но в большинстве своем. Вот такие люди и раскупают Тетрисы, РТ, ЦП, НЛы и прочее.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:10

  kingkongovets написав:не хватает самолетов для поездок за рубеж

самолётов хватает.
не хватает людей и структур, способных поставить на место зажравшихся хитрож..пых евреев, которые, пользуясь тотальной коррупцией, в открытую продают билеты на рейсы, заведомо зная, что не имеют реальной возможности перевезти пассажиров.
потом обанкротят свой очередной ...Air, "вернут" почти разваливающиеся самолёты собственникам, не трогая их с места, люди получат на руки судебные приказы-пустышки, а через пол-года бородатые дяди зарегистрируют новый ...Air и снова станут продавать билеты следующим камикадзе.
и я реально не вижу механизма, как сдвинуть эту глыбу с мёртвой точки.
ведь если этим захотим заниматься мы с вами, то нам абсолютно все "компетентные органы" покажут уверенное стахановское движение и напомнят, кто именно имеет право здесь работать и что для нас с вами совсем иные правила игры.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:11

  kingkongovets написав:
  m_k_galaburda написав:
Ну как бы не все в МБА могут как Вы, некоторые так и помрут во тьме.
Просветите насчет факторов - земля, труд, капитал, предпринимательство, информация (технологии).
Че там с движущей силой украинской экономики, мы уже нашли свой феноменальный способ производства, позволяющий расчитываться за импорт туалетной бумаги, лука и картохи с мировым сообществом? Собственная наука и техника уже позволяет определить конкурентные преимущества в международном разделении труда?

А как там с распределением прав собственности, трансакционные издержки уже сведены к минимуму? Долю политической ренты сократили до нуля в каждой единице продаваемого товара?

А если серьезно, то песня "все хорошо прекрасная маркиза..." уже подзадолбала, особенно из уст пропагандистов и жуликов ОП, выманивающих у доверчивых буратин последние 5 сольди в угоду карабасам-барабасам которые не ассоциируют себя ни с Украиной, ни с ее культурой, ни с народом ее населяющим!
Была такая Чухонь, в РИ о ней даже анекдоты рассказывали, теперь эта маленькая страна = 1/5 ВВП РФ. К чему это я - а ктому, что ее становление начиналось с теории собственной ущербности и работы народа над исправлением этих недостатков.

P/S Прикрытие своего "относительно честного способа отъема денег у доверчивых граждан" патриотизмом - чуть ли не первый признак нравственного слабоумия.

PPS Нравственное слабоумие - одна из составляющих нравственной идиотии. Все термины имеют содержательную часть и не являются ругательством или способствующим поруганию чести и достоинства человека.


текста много, эмоций тоже, отвечу на то, где был вопрос:
факторы эти называются "реформы" и даже если вы их упорно не хотите замечать, они работают
смотрите - мы тока тока стали на этот путь, тока тока начали вычищать эти сроду не чищенные авгиевы конюшни, тока начали затыкать все дыры и щели, через которые исчезали бюджетные средства, тока тока стабилизировалась гривна, не закончен конфликт на востоке, аннексирован крым, не снят мораторий на землю, не побеждена коррупция, очень многое еще либо не доделано, либо вообще еще ход не дошел - а в стране уже полезла вверх недвига, не хватает самолетов для поездок за рубеж, массово строятся и ремонтируются дороги, восстанавливается с нуля армия, местные советы получили возможность распоряжаться средствами
и все это на фоне строительного бума
ну я понимаю еще когда я год-полтора назад осторожно интересовался у айрмакса, нет ли у него ощущения, шо жисть налаживает и он так же осторожно отвечал, шо ощущения то есть, но предпосылок он не видит - но сейчас то их не видит тока тот, кто либо видеть просто не хочет, либо просто не хочет шото в своей жизни менять и перестает отстреливать шо ваще вокруг него происходит

зы: мба у меня нет, у меня обычный диплом советского еще госуниверситета


Какие эмоции? - Вы о чем? Я Вам о теории, а Вы:
мба нет, обычный диплом советского еще госуниверситета - печаль!
Так зачем голову окржающим туманить?
- "факторы эти называются "реформы"... Вы вообще "диплом советского еще госуниверситета", даже если он куплен, зачем позорите? Это в какой теории факторами (движущими силами) называются "реформы"?
Алё, факторы (землю, труд, капитал...) я Вам перечислил, покажите, что вы там почистили? Какие итоги чищення, тов. Геракл?
- Я привел конкретные показатели эффективности: трансакционные издержки и политрента, а Вы мне тычете новый инструмент извлечения этой самой политренты и говорите, что уже все хорошо...
С Вашим дипломом точно все в порядке? - У Маркса, теорию которого изучали в сов. госуниверситетах, тоже было свое видение этого феномена, несколько отличающегося от современных взглядов, но тем не менее, может перечислите Ваше видение ФАКТОРОВ долгосрочного роста.
m_k_galaburda
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