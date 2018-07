Додано: Вів 24 лип, 2018 14:39

m_k_galaburda написав:

Ну как бы не все в МБА могут как Вы, некоторые так и помрут во тьме.

Просветите насчет факторов - земля, труд, капитал, предпринимательство, информация (технологии).

Че там с движущей силой украинской экономики, мы уже нашли свой феноменальный способ производства, позволяющий расчитываться за импорт туалетной бумаги, лука и картохи с мировым сообществом? Собственная наука и техника уже позволяет определить конкурентные преимущества в международном разделении труда?



А как там с распределением прав собственности, трансакционные издержки уже сведены к минимуму? Долю политической ренты сократили до нуля в каждой единице продаваемого товара?



А если серьезно, то песня "все хорошо прекрасная маркиза..." уже подзадолбала, особенно из уст пропагандистов и жуликов ОП, выманивающих у доверчивых буратин последние 5 сольди в угоду карабасам-барабасам которые не ассоциируют себя ни с Украиной, ни с ее культурой, ни с народом ее населяющим!

Была такая Чухонь, в РИ о ней даже анекдоты рассказывали, теперь эта маленькая страна = 1/5 ВВП РФ. К чему это я - а ктому, что ее становление начиналось с теории собственной ущербности и работы народа над исправлением этих недостатков.



P/S Прикрытие своего "относительно честного способа отъема денег у доверчивых граждан" патриотизмом - чуть ли не первый признак нравственного слабоумия.



текста много, эмоций тоже, отвечу на то, где был вопрос:

факторы эти называются "реформы" и даже если вы их упорно не хотите замечать, они работают

смотрите - мы тока тока стали на этот путь, тока тока начали вычищать эти сроду не чищенные авгиевы конюшни, тока начали затыкать все дыры и щели, через которые исчезали бюджетные средства, тока тока стабилизировалась гривна, не закончен конфликт на востоке, аннексирован крым, не снят мораторий на землю, не побеждена коррупция, очень многое еще либо не доделано, либо вообще еще ход не дошел - а в стране уже полезла вверх недвига, не хватает самолетов для поездок за рубеж, массово строятся и ремонтируются дороги, восстанавливается с нуля армия, местные советы получили возможность распоряжаться средствами

и все это на фоне строительного бума

ну я понимаю еще когда я год-полтора назад осторожно интересовался у айрмакса, нет ли у него ощущения, шо жисть налаживает и он так же осторожно отвечал, шо ощущения то есть, но предпосылок он не видит - но сейчас то их не видит тока тот, кто либо видеть просто не хочет, либо просто не хочет шото в своей жизни менять и перестает отстреливать шо ваще вокруг него происходит



