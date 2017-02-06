Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
m_k_galaburda написав:Первый Прэлестно, прэлестно... (с) Ворона с бусиками.
Я чомусь впевнений що Ви мегарозумна людина, прекрасний професіонал, високооплачуваний фахівець. І в кого з форумчан не спитай - всі такі. Проте частина думає, що якщо країна не розробляє чіпи рівня і7, не будує авіаносці та не мочить цивільне населення в Сирії значить не може
расчитываться за импорт туалетной бумаги, лука и картохи с мировым сообществом?
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Зи. Мене дивує, як при таких акуєнних і вимогливих фахівцях як Ви, ми до сих пір не запустили космічний корабель до андромеди.
kingkongovets написав:не хватает самолетов для поездок за рубеж
самолётов хватает. не хватает людей и структур, способных поставить на место зажравшихся хитрож..пых евреев, которые, пользуясь тотальной коррупцией, в открытую продают билеты на рейсы, заведомо зная, что не имеют реальной возможности перевезти пассажиров. потом обанкротят свой очередной ...Air, "вернут" почти разваливающиеся самолёты собственникам, не трогая их с места, люди получат на руки судебные приказы-пустышки, а через пол-года бородатые дяди зарегистрируют новый ...Air и снова станут продавать билеты следующим камикадзе. и я реально не вижу механизма, как сдвинуть эту глыбу с мёртвой точки. ведь если этим захотим заниматься мы с вами, то нам абсолютно все "компетентные органы" покажут уверенное стахановское движение и напомнят, кто именно имеет право здесь работать и что для нас с вами совсем иные правила игры.
Бытовой антисиметизм, воспитанный в поколениях советских людей, а до этого в поколениях православных людей - неистребим.
airmax78 написав:Большинство новых проектов зачастую стартует по таким же или более высоким ценам, чем продается готовое/в высокой степени готовности. Особенно хорошо это видно по комплексам, строящимся и продающимся очередями. ИМХО это явный признак того, что себестоимость строительства выросла и продолжает расти.
Ну и соответственно скоро стройки станут.
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
Yuri_T написав:airmax78 я ведь не о вас говорю, потому обижаться не стоит. были бы они украинцами, то написал бы "хитрож..пые украинцы". были бы они русскими, то написал бы "хитрож..пые русские".
Национальность не имеет значения. Виктор Хфедорыч был славянских кровей, Юрий Анатольевич Бойко, Дмитрий Васильевич Фирташ, Ренат Леонидович - это ж все не с Сиона люди спустились. Да и сам Коломойский в том же Израиле уже давно бы тянул срок без перспективы в ближайшие пару десятилетий увидеть свободу. Не в национальности дело.
текста много, эмоций тоже, отвечу на то, где был вопрос: факторы эти называются "реформы" и даже если вы их упорно не хотите замечать, они работают смотрите - мы тока тока стали на этот путь, тока тока начали вычищать эти сроду не чищенные авгиевы конюшни, тока начали затыкать все дыры и щели, через которые исчезали бюджетные средства, тока тока стабилизировалась гривна, не закончен конфликт на востоке, аннексирован крым, не снят мораторий на землю, не побеждена коррупция, очень многое еще либо не доделано, либо вообще еще ход не дошел - а в стране уже полезла вверх недвига, не хватает самолетов для поездок за рубеж, массово строятся и ремонтируются дороги, восстанавливается с нуля армия, местные советы получили возможность распоряжаться средствами и все это на фоне строительного бума ну я понимаю еще когда я год-полтора назад осторожно интересовался у айрмакса, нет ли у него ощущения, шо жисть налаживает и он так же осторожно отвечал, шо ощущения то есть, но предпосылок он не видит - но сейчас то их не видит тока тот, кто либо видеть просто не хочет, либо просто не хочет шото в своей жизни менять и перестает отстреливать шо ваще вокруг него происходит
зы: мба у меня нет, у меня обычный диплом советского еще госуниверситета
Реформы идут грандиозными темпами. Компания ООО “Стройсервис 2”, которая занималась реконструкцией лестницы от Пейзажной аллеи на Подол потратила почти в два раза больше денег, чем ранее предполагалось заявленными тендерами, передает Хроника.инфо ссылкой на Комментарии.
«Только строительные работы (лестницы – ред.) практически 82,5 млн. грн., а общая стоимость более 89 млн. грн. [u]Это если ступенек 300, то одна ступенька обошлась в 300 тысяч»[/u], - написал блогер Клим Братковсий.
Отмечается, что на реконструкцию лестницы было проведено два тендера: один на 37 млн гривен, а второй – 14 млн гривен.
Ребята, а сколько хотят за метр в однушках второй очереди Тетриса? Я врядли там куплю, поскольку не понимаю, за что там платить такое бабло (в том числе за обслуживание). В бассейне на крыше торчать каждый день не будешь, в зал ходить тоже (сужу по своему абонементу в спортлайф) - раз-два в неделю, и то не всегда. А где там с семьей гулять - совершенно не понятно. В этом плане мне мой район нравится все больше и больше - на велике катаюсь через день - супер. Недавно на ВДНХ зайца видел. А это 10 минут пешком от моего дома. Погнался за зайцем - чуть не наехал на ежа..Прелесть!:) Ну да ладно, отвлекся..так что там с Тетрисом, почем метры в элитных джунглях?
innamax2008 написав: Реформы идут грандиозными темпами. Компания ООО “Стройсервис 2”, которая занималась реконструкцией лестницы от Пейзажной аллеи на Подол потратила почти в два раза больше денег, чем ранее предполагалось заявленными тендерами, передает Хроника.инфо ссылкой на Комментарии.
«Только строительные работы (лестницы – ред.) практически 82,5 млн. грн., а общая стоимость более 89 млн. грн. [u]Это если ступенек 300, то одна ступенька обошлась в 300 тысяч»[/u], - написал блогер Клим Братковсий.
Отмечается, что на реконструкцию лестницы было проведено два тендера: один на 37 млн гривен, а второй – 14 млн гривен.
Вот взяли и зашли с козырей... А ведь хотелось выслушать, внять жизненную позицию, понять... узнать причины, цену, понять как же так... А Вы... эээх!