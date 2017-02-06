kingkongovets написав:

текста много, эмоций тоже, отвечу на то, где был вопрос:факторы эти называются "реформы" и даже если вы их упорно не хотите замечать, они работаютсмотрите - мы тока тока стали на этот путь, тока тока начали вычищать эти сроду не чищенные авгиевы конюшни, тока начали затыкать все дыры и щели, через которые исчезали бюджетные средства, тока тока стабилизировалась гривна, не закончен конфликт на востоке, аннексирован крым, не снят мораторий на землю, не побеждена коррупция, очень многое еще либо не доделано, либо вообще еще ход не дошел - а в стране уже полезла вверх недвига, не хватает самолетов для поездок за рубеж, массово строятся и ремонтируются дороги, восстанавливается с нуля армия, местные советы получили возможность распоряжаться средствамии все это на фоне строительного буману я понимаю еще когда я год-полтора назад осторожно интересовался у айрмакса, нет ли у него ощущения, шо жисть налаживает и он так же осторожно отвечал, шо ощущения то есть, но предпосылок он не видит - но сейчас то их не видит тока тот, кто либо видеть просто не хочет, либо просто не хочет шото в своей жизни менять и перестает отстреливать шо ваще вокруг него происходитзы: мба у меня нет, у меня обычный диплом советского еще госуниверситета