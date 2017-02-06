Додано: Вів 24 лип, 2018 16:39

От 2500 до 7го этажа, от 2750 до 12 и от 3х - выше. Торга нет (т.к. цена уже типа с 25% скидкой). Чтобы понять чем отличается Тетрис от Брамы - надо совершить экскурсию в Тетрис. Возле Брамы только ВДНХ, Голосеевский парк и метро. Возле Тетриса - весь город со всеми его заведениями и достопримечательностями. Тут, конечно, каждый выбирает для себя. Для меня выбор очевиден.Кстати, про 10 минут пешком - это вы очень очень быстро ходите, не зря вы погнались за зайцем - по идее легко должны были догнать.Ясно. То есть, однушка от сотки, судя по всему.. Меня действительно не очень интересует, что там рядом с Тетрисом. Когда я проходил мимо него, ничего глаз не порадовало, кроме самого Тетриса. Единственное, что понятно - там постоянное скопление машин и людей, а я такое на постоянной основе не люблю. Мне нравится, когда это все есть рядом, но не прямо под окнами. Стоила бы там двушка, как в Браме, когда я покупал (100к), я бы подумал, а при таких ценниках просто абсолютно не понятно, зачем это надо. Разве что вы молодой и богатый человек без семьи и детей, тогда можно понять:) p.s. 10 минут - это действительно бодрым шагом.. а заец оказался значительно быстрее, а главное - прячется здорово..