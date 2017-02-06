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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:24
Первый написав:m_k_galaburda
Мене дивує, як при таких акуєнних і вимогливих фахівцях як Ви, ми до сих пір не запустили космічний корабель до андромеди.
+1
Мене також дивує якщо тільки на форумі е m_k_galaburda
та Франт
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:25
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Вы недооцениваете магию модных мопов. Люди с деньгами, если они живут в старых домах (даже в тех же Позняках на Леси), попадая в тот же Тетрис сразу начинают понимать, что жить с консъержкой в будочке и подъездом покрашенным водоэмульсионкой в нежно персиковый цвет дальше нельзя. Ну, пусть не все, но в большинстве своем. Вот такие люди и раскупают Тетрисы, РТ, ЦП, НЛы и прочее.
макс, а я вам чесна гря завидую - я вас раскусил)
вам та квартира и нафиг не нужна, вы вполне можете себе позволить снять норм жилье, вести вполне комфортную жизнь и откладывать при этом еще, плюс ваш личный финансовый бизнес
нашли себе, блин, хобби - посещаете все модные оп, ходите на просмотры, вы всегда идеально одеты, серьезный, седоватый интеллигентный мужчина в очках - нормальный такой движ)
и при этом - серьезная респектабельная легенда, шо обеспеченный мужчина ищет приличествующее его уровню и представлению о прекрасном квартиру - скока уже лет, макс?
вы дважды покупали недвижимость, но ни разу ни на одной из них даже на ремонт не заходили, потому шо в вас всегда борется скупость и тяга к прекрасному, любой ваш выбор будет компромиссом
прекращайте уже заниматься фигней, открывайте свой канал на ютубе «как я искал свою идеальную квартиру», либо «без мопов и жизнь не мила», или шото в этом роде, хватит вам уже по форумам аматорствовать, пора уже начинать монетизировать свое хобби
Я подумаю. Я просто счастлив, что не успел зайти на ремонт ни в первой своей инвестиции (там просто не успел - уехал в Киев), ни в Голосеево - это бы только усугубило ошибку с ее покупкой. Что делать с новой прелестью - сейчас думаю. Колеблюсь. Далеко не все там идеально - много хорошего, но есть и неприятные моменты. Вот, пытаюсь понять, можно ли с этим жить. Осторожно узнаю мнение форумчан. Т.к. это ветка о недвиге в Киеве, то я и озвучиваю здесь только те свои желания и мечты, которые связаны с недвигой в Киеве. Но это не означает, что в жизни нет ничего другого.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:27
пішли дзівнки із ОП Бучі\Ірпеня,
очевидно, що оКРЖН пожвавився і надабрать поки не зупинилися будови зовсім геть
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:29
CRUSADER написав:
https://finclub.net/news/rodovid-bank-prodaet-zemlyu-na-oboloni-za-3-7-mlrd-grn.html
Ждем застройки ''новой'' Оболони
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Почитайте историю до конца, а тут говорят, что ничего не меняется. Если бы не менялось - то земелька бы у ФГВФЛ уплыла под шумок и никто бы за нее не боролся.
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airmax78
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:32
Alex3 написав:Ребята, а сколько хотят за метр в однушках второй очереди Тетриса? Я врядли там куплю, поскольку не понимаю, за что там платить такое бабл
о (в том числе за обслуживание). В бассейне на крыше торчать каждый день не будешь, в зал ходить тоже (сужу по своему абонементу в спортлайф) - раз-два в неделю, и то не всегда. А где там с семьей гулять - совершенно не понятно. В этом плане мне мой район нравится все больше и больше - на велике катаюсь через день - супер. Недавно на ВДНХ зайца видел. А это 10 минут пешком от моего дома. Погнался за зайцем - чуть не наехал на ежа..Прелесть!:) Ну да ладно, отвлекся..так что там с Тетрисом, почем метры в элитных джунглях
?
А в чем суть вопроса то?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:34
airmax78 написав:
Почитайте историю до конца, а тут говорят, что ничего не меняется. Если бы не менялось - то земелька бы у ФГВФЛ уплыла под шумок и никто бы за нее не боролся.
Уплыла бы земелька у ФГВФЛ, или нет, результат это не изменит
CRUSADER написав:
Ждем застройки ''новой'' Оболони
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Mazay256
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:35
Прохожий написав:
А в чем суть вопроса то?
суть там в том, шо человеку соседство с вднх важнее тетрисовских мопов
а вопрос там для маскировки)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:37
airmax78 написав: kingkongovets написав:
airmax78 написав:Вы недооцениваете магию модных мопов. Люди с деньгами, если они живут в старых домах (даже в тех же Позняках на Леси), попадая в тот же Тетрис сразу начинают понимать, что жить с консъержкой в будочке и подъездом покрашенным водоэмульсионкой в нежно персиковый цвет дальше нельзя. Ну, пусть не все, но в большинстве своем. Вот такие люди и раскупают Тетрисы, РТ, ЦП, НЛы и прочее.
макс, а я вам чесна гря завидую - я вас раскусил)
вам та квартира и нафиг не нужна, вы вполне можете себе позволить снять норм жилье, вести вполне комфортную жизнь и откладывать при этом еще, плюс ваш личный финансовый бизнес
нашли себе, блин, хобби - посещаете все модные оп, ходите на просмотры, вы всегда идеально одеты, серьезный, седоватый интеллигентный мужчина в очках - нормальный такой движ)
и при этом - серьезная респектабельная легенда, шо обеспеченный мужчина ищет приличествующее его уровню и представлению о прекрасном квартиру - скока уже лет, макс?
вы дважды покупали недвижимость, но ни разу ни на одной из них даже на ремонт не заходили, потому шо в вас всегда борется скупость и тяга к прекрасному, любой ваш выбор будет компромиссом
прекращайте уже заниматься фигней, открывайте свой канал на ютубе «как я искал свою идеальную квартиру», либо «без мопов и жизнь не мила», или шото в этом роде, хватит вам уже по форумам аматорствовать, пора уже начинать монетизировать свое хобби
Я подумаю. Я просто счастлив, что не успел зайти на ремонт ни в первой своей инвестиции (там просто не успел - уехал в Киев), ни в Голосеево - это бы только усугубило ошибку с ее покупкой. Что делать с новой прелестью - сейчас думаю.
Колеблюсь. Далеко не все там идеально - много хорошего, но есть и неприятные моменты. Вот, пытаюсь понять, можно ли с этим жить. Осторожно узнаю мнение форумчан. Т.к. это ветка о недвиге в Киеве, то я и озвучиваю здесь только те свои желания и мечты, которые связаны с недвигой в Киеве. Но это не означает, что в жизни нет ничего другого.
поставить сральнік, шконку, ванну і дать об"яву про здачу (можно с пітомцями) прєлєсці в стілє лофт
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:39
airmax78
От 2500 до 7го этажа, от 2750 до 12 и от 3х - выше. Торга нет (т.к. цена уже типа с 25% скидкой). Чтобы понять чем отличается Тетрис от Брамы - надо совершить экскурсию в Тетрис. Возле Брамы только ВДНХ, Голосеевский парк и метро. Возле Тетриса - весь город со всеми его заведениями и достопримечательностями. Тут, конечно, каждый выбирает для себя. Для меня выбор очевиден.
Кстати, про 10 минут пешком - это вы очень очень быстро ходите, не зря вы погнались за зайцем - по идее легко должны были догнать.
Ясно. То есть, однушка от сотки, судя по всему.. Меня действительно не очень интересует, что там рядом с Тетрисом. Когда я проходил мимо него, ничего глаз не порадовало, кроме самого Тетриса. Единственное, что понятно - там постоянное скопление машин и людей, а я такое на постоянной основе не люблю. Мне нравится, когда это все есть рядом, но не прямо под окнами. Стоила бы там двушка, как в Браме, когда я покупал (100к), я бы подумал, а при таких ценниках просто абсолютно не понятно, зачем это надо. Разве что вы молодой и богатый человек без семьи и детей, тогда можно понять:) p.s. 10 минут - это действительно бодрым шагом.. а заец оказался значительно быстрее, а главное - прячется здорово..
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Alex3
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:40
kingkongovets написав: Прохожий написав:
А в чем суть вопроса то?
суть там в том, шо человеку соседство с вднх важнее тетрисовских мопов
а вопрос там для маскировки)
Я то понял чё это вопрос из серии "а почем сейчас можно взять 3к в ВифлиемСКАй только я там все равно не куплю"...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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