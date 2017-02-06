Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
суть там в том, шо человеку соседство с вднх важнее тетрисовских мопов а вопрос там для маскировки)
Каждый выбирает что для него важнее. Но рынок расставляет все на свои места. И в Браме при более чем в 2 раза более низкой цене и продажах, которые идут уже более 10 лет, все еще достаточно квартир от застройщика. А во введенной в эксплуатацию первой очереди Тетриса уже практически ничего нет, хотя продавать начали только после ввода в эксплуатацию и сразу ценник зарядили по полной программе.
airmax78 написав:Каждый выбирает что для него важнее. Но рынок расставляет все на свои места. И в Браме при более чем в 2 раза более низкой цене и продажах, которые идут уже более 10 лет, все еще достаточно квартир от застройщика. А во введенной в эксплуатацию первой очереди Тетриса уже практически ничего нет, хотя продавать начали только после ввода в эксплуатацию и сразу ценник зарядили по полной программе.
так и я ж о чем - кто то вполне счастлив и в браме, я ж это не коментирую рынок то расставляет все, тока у тетриса не особо то конкурентов сейчас, а в сегменте брамы аж глаза разбегаются ну и пафос там, пиар, локейшн, мопы другая ца а кто то вообще построил себе дом из сэндвич панели, джипик или пикапик для семейства, плюс лиф шоп на работку в киев ездить на сдачу взял и сидит там крылышки пивом запивает и дули всем мысленно тычет
зы: шота захар пропал, некому рассказать нам о реальном уровне цен кржн, я прям соскучился
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 24 лип, 2018 17:03, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.