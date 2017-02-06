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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1667166816691670

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:40

  Yuri_T написав:
  ребе Нок написав:
  Viktor написав:Блин, у полиции 4 года нет радаров. Ну что это за реформа полиции? Лучше бы остались нормальные ГАИ.

Интересно тогда куда дели радары что были у ГАИ?

лежат. ожидают новую сертификацию.
где-то читал, что после недавней аварии под Житомиром реанимируют этот вопрос.


До речі, всім увага, з п'ятниці можливий контроль швидкості на дорогах. Не ганяйте. Бережіть життя і гроші.

https://hromadskeradio.org/news/2018/07 ... ry-omelyan

Зи. НАРЕШТІ!!!!!!
ЩЕ б з балконами щось зробили....
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex3 написав:Стоила бы там двушка, как в Браме, когда я покупал (100к)

сколько квадратов?
какой этаж?
в каком году покупали воздух?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:43

  CRUSADER написав:https://finclub.net/news/rodovid-bank-prodaet-zemlyu-na-oboloni-za-3-7-mlrd-grn.html
Ждем застройки ''новой'' Оболони

Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk

Это тот случай, когда стыдишься, но тихо радуешься, что депутатом от Оболони является фюрер Азова и у них там (на берегу залива Верблюд) детский лагерь. :|
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:43

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:А в чем суть вопроса то? :roll:


суть там в том, шо человеку соседство с вднх важнее тетрисовских мопов
а вопрос там для маскировки)

Каждый выбирает что для него важнее. Но рынок расставляет все на свои места. И в Браме при более чем в 2 раза более низкой цене и продажах, которые идут уже более 10 лет, все еще достаточно квартир от застройщика. А во введенной в эксплуатацию первой очереди Тетриса уже практически ничего нет, хотя продавать начали только после ввода в эксплуатацию и сразу ценник зарядили по полной программе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:48

  Первый написав:До речі, всім увага, з п'ятниці можливий контроль швидкості на дорогах. Не ганяйте. Бережіть життя і гроші.

https://hromadskeradio.org/news/2018/07 ... ry-omelyan

Зи. НАРЕШТІ!!!!!!
ЩЕ б з балконами щось зробили....


серпня :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:50

  Рыба-сом написав:
  CRUSADER написав:https://finclub.net/news/rodovid-bank-prodaet-zemlyu-na-oboloni-za-3-7-mlrd-grn.html
Ждем застройки ''новой'' Оболони

Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk

Это тот случай, когда стыдишься, но тихо радуешься, что депутатом от Оболони является фюрер Азова и у них там (на берегу залива Верблюд) детский лагерь. :|

ИМХО тихо снимутся и переедут на другое место.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:50

  trololo написав:
  Первый написав:До речі, всім увага, з п'ятниці можливий контроль швидкості на дорогах. Не ганяйте. Бережіть життя і гроші.

https://hromadskeradio.org/news/2018/07 ... ry-omelyan

Зи. НАРЕШТІ!!!!!!
ЩЕ б з балконами щось зробили....


серпня :)

Нє. Липня. То громадське тупить :D
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:55

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  CRUSADER написав:https://finclub.net/news/rodovid-bank-prodaet-zemlyu-na-oboloni-za-3-7-mlrd-grn.html
Ждем застройки ''новой'' Оболони

Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk

Это тот случай, когда стыдишься, но тихо радуешься, что депутатом от Оболони является фюрер Азова и у них там (на берегу залива Верблюд) детский лагерь. :|

ИМХО тихо снимутся и переедут на другое место.

Посмотрим. Почайну и клин между заливами Наталка и Собачье гирло таки отстояли (и, что особенно приятно, без Азова)
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:57

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Каждый выбирает что для него важнее. Но рынок расставляет все на свои места. И в Браме при более чем в 2 раза более низкой цене и продажах, которые идут уже более 10 лет, все еще достаточно квартир от застройщика. А во введенной в эксплуатацию первой очереди Тетриса уже практически ничего нет, хотя продавать начали только после ввода в эксплуатацию и сразу ценник зарядили по полной программе.


так и я ж о чем - кто то вполне счастлив и в браме, я ж это не коментирую
рынок то расставляет все, тока у тетриса не особо то конкурентов сейчас, а в сегменте брамы аж глаза разбегаются
ну и пафос там, пиар, локейшн, мопы
другая ца
а кто то вообще построил себе дом из сэндвич панели, джипик или пикапик для семейства, плюс лиф шоп на работку в киев ездить на сдачу взял и сидит там крылышки пивом запивает и дули всем мысленно тычет

зы: шота захар пропал, некому рассказать нам о реальном уровне цен кржн, я прям соскучился
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 24 лип, 2018 17:03, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

для муха
СРОЧНО!
ООО "Роялстендард" предлагали вкладчикам 24-33% годовых в гривне и 18-22% - в долларах.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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