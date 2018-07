Додано: Вів 24 лип, 2018 16:57

airmax78 написав: Каждый выбирает что для него важнее. Но рынок расставляет все на свои места. И в Браме при более чем в 2 раза более низкой цене и продажах, которые идут уже более 10 лет, все еще достаточно квартир от застройщика. А во введенной в эксплуатацию первой очереди Тетриса уже практически ничего нет, хотя продавать начали только после ввода в эксплуатацию и сразу ценник зарядили по полной программе.



так и я ж о чем - кто то вполне счастлив и в браме, я ж это не коментирую

рынок то расставляет все, тока у тетриса не особо то конкурентов сейчас, а в сегменте брамы аж глаза разбегаются

ну и пафос там, пиар, локейшн, мопы

другая ца

а кто то вообще построил себе дом из сэндвич панели, джипик или пикапик для семейства, плюс лиф шоп на работку в киев ездить на сдачу взял и сидит там крылышки пивом запивает и дули всем мысленно тычет



зы: шота захар пропал, некому рассказать нам о реальном уровне цен кржн, я прям соскучился так и я ж о чем - кто то вполне счастлив и в браме, я ж это не коментируюрынок то расставляет все, тока у тетриса не особо то конкурентов сейчас, а в сегменте брамы аж глаза разбегаютсяну и пафос там, пиар, локейшн, мопыдругая цаа кто то вообще построил себе дом из сэндвич панели, джипик или пикапик для семейства, плюс лиф шоп на работку в киев ездить на сдачу взял и сидит там крылышки пивом запивает и дули всем мысленно тычетзы: шота захар пропал, некому рассказать нам о реальном уровне цен кржн, я прям соскучился

Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 24 лип, 2018 17:03, всього редагувалось 2 разів.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.