Додано: Вів 24 лип, 2018 17:55

Каждый выбирает что для него важнее. Но рынок расставляет все на свои места. И в Браме при более чем в 2 раза более низкой цене и продажах, которые идут уже более 10 лет, все еще достаточно квартир от застройщика. А во введенной в эксплуатацию первой очереди Тетриса уже практически ничего нет, хотя продавать начали только после ввода в эксплуатацию и сразу ценник зарядили по полной программе.

Кстати, Макс, 2 года уже прошло с момента моей покупки. Думаю, можно промежуточный итог подвести. Вы говорили, что купите здесь квартиру дешевле через год-два без проблем, поскольку предложений будет дофига. Ну или что-то вроде того..По факту, от застройщика, как вы сейчас пишете, предложений нет. Только аэродромы 150м2+.. На вторичке вариантов очень мало, и хотя цены просели и это заметно, купить что-то по такой же цене нельзя.. И еще один момент. В доме, который выходит на сонячний годинник, практически никто не живет, хотя все квартиры раскуплены. В моем доме из 60 квартир заселены максимум 15..Возможно в этом году еще 10-15 заселятся.. Нужно еще посмотреть, кто будет жить в Тетрисе.. Возможно, под сдачу (инвестицию) многие понабирали. Я на полном серьезе утверждаю, что очень бы подумал, если бы мне предлагали Тетрис по цене Брамы. Рассматривать только МОП и прочие ништяки в отдельности от окружающего мира - это странно.. Вы пишете о "достопримечательностях" и прочих городских радостях. Во-первых, рядом с Брамой неплохая инфраструктура (это не касается детских садов и школ, к сожалению). А во-вторых, как часто Вы эти "достопримечательности" посещаете, чтобы это так влияло на ваш выбор? Неужели каждый день?