Додано: Вів 24 лип, 2018 18:07

Alex3 написав: Вы пишете о "достопримечательностях" и прочих городских радостях. Во-первых, рядом с Брамой неплохая инфраструктура (это не касается детских садов и школ, к сожалению). А во-вторых, как часто Вы эти "достопримечательности" посещаете, чтобы это так влияло на ваш выбор? Неужели каждый день?



мне очень нравится ваш район, часто там бываю на велике, но

неплохая инфраструктура - это шо конкретно? вот я могу пешком дойти до всего необходимого максимум минут за 15, вообще до всего, при этом вы центр видите скорее всего днем, а вечером и на выходные он пуст

в общем надо все же пробовать)

мне жутко нравится проект стандард ван, такой именно, для амбициозной молодежи, мечтал бы шоп у меня лет в 20 такая квартирка была)



зы: в феофанию на велике ездите? в пирогов? в китаево? на жуков остров? мне очень нравится ваш район, часто там бываю на велике, нонеплохая инфраструктура - это шо конкретно? вот я могу пешком дойти до всего необходимого максимум минут за 15, вообще до всего, при этом вы центр видите скорее всего днем, а вечером и на выходные он пуств общем надо все же пробовать)мне жутко нравится проект стандард ван, такой именно, для амбициозной молодежи, мечтал бы шоп у меня лет в 20 такая квартирка была)зы: в феофанию на велике ездите? в пирогов? в китаево? на жуков остров?

Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 24 лип, 2018 18:08, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.