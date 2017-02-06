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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16691670167116721673>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А что максик будет брать в Тетрисе па 3 000 и мы его больше не услышим?
Все эти 25 000+ сообщений были написаны зря?
Будет с доллярчиком зажигать на ветке ремонта\аренды ибо сразу выяснится,что что-то не то с хатой и пора её сдавать? Но для того что бы сдать надобно сварганить ремонтик,желательно не такой как был в Голосеево?
Пора уже Санта Барбару переименовать в сантамаксико)))
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 24 лип, 2018 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:55

airmax78
Каждый выбирает что для него важнее. Но рынок расставляет все на свои места. И в Браме при более чем в 2 раза более низкой цене и продажах, которые идут уже более 10 лет, все еще достаточно квартир от застройщика. А во введенной в эксплуатацию первой очереди Тетриса уже практически ничего нет, хотя продавать начали только после ввода в эксплуатацию и сразу ценник зарядили по полной программе.

Кстати, Макс, 2 года уже прошло с момента моей покупки. Думаю, можно промежуточный итог подвести. Вы говорили, что купите здесь квартиру дешевле через год-два без проблем, поскольку предложений будет дофига. Ну или что-то вроде того..По факту, от застройщика, как вы сейчас пишете, предложений нет. Только аэродромы 150м2+.. На вторичке вариантов очень мало, и хотя цены просели и это заметно, купить что-то по такой же цене нельзя.. И еще один момент. В доме, который выходит на сонячний годинник, практически никто не живет, хотя все квартиры раскуплены. В моем доме из 60 квартир заселены максимум 15..Возможно в этом году еще 10-15 заселятся.. Нужно еще посмотреть, кто будет жить в Тетрисе.. Возможно, под сдачу (инвестицию) многие понабирали. Я на полном серьезе утверждаю, что очень бы подумал, если бы мне предлагали Тетрис по цене Брамы. Рассматривать только МОП и прочие ништяки в отдельности от окружающего мира - это странно.. Вы пишете о "достопримечательностях" и прочих городских радостях. Во-первых, рядом с Брамой неплохая инфраструктура (это не касается детских садов и школ, к сожалению). А во-вторых, как часто Вы эти "достопримечательности" посещаете, чтобы это так влияло на ваш выбор? Неужели каждый день?
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:07

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Alex3 написав:Вы пишете о "достопримечательностях" и прочих городских радостях. Во-первых, рядом с Брамой неплохая инфраструктура (это не касается детских садов и школ, к сожалению). А во-вторых, как часто Вы эти "достопримечательности" посещаете, чтобы это так влияло на ваш выбор? Неужели каждый день?


мне очень нравится ваш район, часто там бываю на велике, но
неплохая инфраструктура - это шо конкретно? вот я могу пешком дойти до всего необходимого максимум минут за 15, вообще до всего, при этом вы центр видите скорее всего днем, а вечером и на выходные он пуст
в общем надо все же пробовать)
мне жутко нравится проект стандард ван, такой именно, для амбициозной молодежи, мечтал бы шоп у меня лет в 20 такая квартирка была)

зы: в феофанию на велике ездите? в пирогов? в китаево? на жуков остров?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 24 лип, 2018 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:08

  Alex3 написав:airmax78
Каждый выбирает что для него важнее. Но рынок расставляет все на свои места. И в Браме при более чем в 2 раза более низкой цене и продажах, которые идут уже более 10 лет, все еще достаточно квартир от застройщика. А во введенной в эксплуатацию первой очереди Тетриса уже практически ничего нет, хотя продавать начали только после ввода в эксплуатацию и сразу ценник зарядили по полной программе.

Кстати, Макс, 2 года уже прошло с момента моей покупки. Думаю, можно промежуточный итог подвести. Вы говорили, что купите здесь квартиру дешевле через год-два без проблем, поскольку предложений будет дофига. Ну или что-то вроде того..По факту, от застройщика, как вы сейчас пишете, предложений нет. Только аэродромы 150м2+.. На вторичке вариантов очень мало, и хотя цены просели и это заметно, купить что-то по такой же цене нельзя.. И еще один момент. В доме, который выходит на сонячний годинник, практически никто не живет, хотя все квартиры раскуплены. В моем доме из 60 квартир заселены максимум 15..Возможно в этом году еще 10-15 заселятся.. Нужно еще посмотреть, кто будет жить в Тетрисе.. Возможно, под сдачу (инвестицию) многие понабирали. Я на полном серьезе утверждаю, что очень бы подумал, если бы мне предлагали Тетрис по цене Брамы. Рассматривать только МОП и прочие ништяки в отдельности от окружающего мира - это странно.. Вы пишете о "достопримечательностях" и прочих городских радостях. Во-первых, рядом с Брамой неплохая инфраструктура (это не касается детских садов и школ, к сожалению). А во-вторых, как часто Вы эти "достопримечательности" посещаете, чтобы это так влияло на ваш выбор? Неужели каждый день?

Зачем платить в 2 РАЗА БОЛЬШЕ за сонячну браму если рядом есть аркада?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:09

  Alex3 написав: если бы мне предлагали Тетрис по цене Брамы.


Успокойтесь,никто Вашу Браму в лужу не мокает,просто это называется горе от ума,такой вумный и разумный,погоревший на нескольких сделках на десятки к.у.е. ,приходит к выводу,что в обычном курятнике,только с прайсом умноженным на 3, чуток ближе к "центру",обязательно нада брать!!! Это после двух годов непрерывных шифровок о дешевее и модных губастых мопов во весь рост!
Вот и весь сказ,будет точно такое же разочарование как с Голосеево,только умноженное на 100,когда он дождётся сдачи и зайдёт в обычную общажку, унынью не будет предела,ведь голос из космоса(скорее ЖАБА) спросит: максик,а за что 3 косаря за метр в этих бетонных серых стенах с заполнением пощербаным винницким кирпичём???
Где целая толпа циган на площадке(сколько квартир на этаже? 8 или больше?),где будет под 50 за метр брать только карманный ЖЭК за ничего не деланье(бабушки на ресепшине будут за отдельную плату) и будет много других полезных плюшек при ремонте,ведь пан при бабле,его то взуют стройбаны на прайсу максимальному и ещё не виданному в своей жизни,ведь наверняка в таком мопе они ещё стены не оббивали и это будет первый опыт..

Короче не трогайте сапёра,он перед обычным минным полем,только максимального левела!!! :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  Alex3 написав:airmax78
Каждый выбирает что для него важнее. Но рынок расставляет все на свои места. И в Браме при более чем в 2 раза более низкой цене и продажах, которые идут уже более 10 лет, все еще достаточно квартир от застройщика. А во введенной в эксплуатацию первой очереди Тетриса уже практически ничего нет, хотя продавать начали только после ввода в эксплуатацию и сразу ценник зарядили по полной программе.

Кстати, Макс, 2 года уже прошло с момента моей покупки. Думаю, можно промежуточный итог подвести. Вы говорили, что купите здесь квартиру дешевле через год-два без проблем, поскольку предложений будет дофига. Ну или что-то вроде того..По факту, от застройщика, как вы сейчас пишете, предложений нет. Только аэродромы 150м2+.. На вторичке вариантов очень мало, и хотя цены просели и это заметно, купить что-то по такой же цене нельзя.. И еще один момент. В доме, который выходит на сонячний годинник, практически никто не живет, хотя все квартиры раскуплены. В моем доме из 60 квартир заселены максимум 15..Возможно в этом году еще 10-15 заселятся.. Нужно еще посмотреть, кто будет жить в Тетрисе.. Возможно, под сдачу (инвестицию) многие понабирали. Я на полном серьезе утверждаю, что очень бы подумал, если бы мне предлагали Тетрис по цене Брамы. Рассматривать только МОП и прочие ништяки в отдельности от окружающего мира - это странно.. Вы пишете о "достопримечательностях" и прочих городских радостях. Во-первых, рядом с Брамой неплохая инфраструктура (это не касается детских садов и школ, к сожалению). А во-вторых, как часто Вы эти "достопримечательности" посещаете, чтобы это так влияло на ваш выбор? Неужели каждый день?

Зачем платить в 2 РАЗА БОЛЬШЕ за сонячну браму если рядом есть аркада?


от любите ж вы все предельно драматизировать
аркада - это уже за гранью добра и зла
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:13

airmax78
Каждый выбирает что для него важнее. Но рынок расставляет все на свои места. И в Браме при более чем в 2 раза более низкой цене и продажах, которые идут уже более 10 лет, все еще достаточно квартир от застройщика. А во введенной в эксплуатацию первой очереди Тетриса уже практически ничего нет, хотя продавать начали только после ввода в эксплуатацию и сразу ценник зарядили по полной программе.

Макс, так я не понимаю, если вы рассматриваете Тетрис и подобные дома, как инвестицию, почему вы там не покупаете в процессе строительства? А если вы берете не для инвестиции, а для себя, то почему вы 2 раза берете хату в голосеево и не живете там? это абсурд, реально..
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Люблю этот форум за информативность и жизненную мудрость форумчан. Всё, отговорили меня от Тетриса. Все правильно всё написали. Не буду его покупать - очень дорого.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Люблю этот форум за информативность и жизненную мудрость форумчан. Всё, отговорили меня от Тетриса. Все правильно всё написали. Не буду его покупать - очень дорого.


слабак
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:17

kingkongovets
артист без ансамбля
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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