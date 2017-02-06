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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1670167116721673>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 972
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
92
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
206
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
151
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
180
Якість будівництва
15%
148
Всього голосів : 972
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:17

  airmax78 написав:Люблю этот форум за информативность и жизненную мудрость форумчан. Всё, отговорили меня от Тетриса. Все правильно всё написали. Не буду его покупать - очень дорого.

Вложи в пенсионный фонд от надежного банка, не тупи. :roll:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:21

  Alex3 написав:airmax78
Каждый выбирает что для него важнее. Но рынок расставляет все на свои места. И в Браме при более чем в 2 раза более низкой цене и продажах, которые идут уже более 10 лет, все еще достаточно квартир от застройщика. А во введенной в эксплуатацию первой очереди Тетриса уже практически ничего нет, хотя продавать начали только после ввода в эксплуатацию и сразу ценник зарядили по полной программе.

Кстати, Макс, 2 года уже прошло с момента моей покупки. Думаю, можно промежуточный итог подвести. Вы говорили, что купите здесь квартиру дешевле через год-два без проблем, поскольку предложений будет дофига. Ну или что-то вроде того..По факту, от застройщика, как вы сейчас пишете, предложений нет. Только аэродромы 150м2+.. На вторичке вариантов очень мало, и хотя цены просели и это заметно, купить что-то по такой же цене нельзя.. И еще один момент. В доме, который выходит на сонячний годинник, практически никто не живет, хотя все квартиры раскуплены. В моем доме из 60 квартир заселены максимум 15..Возможно в этом году еще 10-15 заселятся.. Нужно еще посмотреть, кто будет жить в Тетрисе.. Возможно, под сдачу (инвестицию) многие понабирали. Я на полном серьезе утверждаю, что очень бы подумал, если бы мне предлагали Тетрис по цене Брамы. Рассматривать только МОП и прочие ништяки в отдельности от окружающего мира - это странно.. Вы пишете о "достопримечательностях" и прочих городских радостях. Во-первых, рядом с Брамой неплохая инфраструктура (это не касается детских садов и школ, к сожалению). А во-вторых, как часто Вы эти "достопримечательности" посещаете, чтобы это так влияло на ваш выбор? Неужели каждый день?

Алекс, я уже писал когда-то об этом. Только в центре города (при чем это касается не только Киева, но и абсолютного большинства городов мира) вы чувствуете что живете именно в этом городе, а не в каком-то другом. На Деловой (хотя скорее на Большой Васильковской и дальше) это ощущение есть. На ПОХе, Левобережке, и даже на ВДНХ, извините, нет. Спальные районы +/- одинаковые во всех городах. В них нет души. Почему вы с таким пиететом говорите о солнечных часах и об архитектуре Брамы? Да только потому, что это единственное, что выделяет Браму на фоне общей серости удаленного от центра спальника.
И МОП и красивый фасад - это тоже атмосфера которая вас окружает каждый день.
Не знаю, для меня важно это ощущение. Для кого-то нет. Спорить бесполезно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:22

  kingkongovets написав:
от любите ж вы все предельно драматизировать
аркада - это уже за гранью добра и зла

Да ладно. Я просто уважно читаю. Переваги брами закінчилися на Во первих.
Во-первых, рядом с Брамой неплохая инфраструктура (это не касается детских садов и школ, к сожалению).



Що з цього не відноситься до аркади? Як не ржачно, але у аркади за вдвічі менше ціну і оптимальну площу ще й вентфасад...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:23

  Понаехал написав:
  Faceless написав:
  Понаехал написав:[
Обязательного нет, но есть замечательное предложение. Наиболее продвинутые форумчане уже подключились
https://arkada.ua/ua/fiz/1728/
:wink:

Вы серьезно?

Конечно серьезно. Как как еще обеспечить себе пенсию, как не под гарантии надежного банка\застройщика?

В том то и дело, что тут никаких гарантий, надежностью и не пахнет - карманный банк застройщика с проблемами. Или у вас юмор был слишком тонкий?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:23

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Люблю этот форум за информативность и жизненную мудрость форумчан. Всё, отговорили меня от Тетриса. Все правильно всё написали. Не буду его покупать - очень дорого.

Вложи в пенсионный фонд от надежного банка, не тупи. :roll:

Ыыыы? Прохожий тут постил рекламу - я лучше туда. Там доходность выше, а надежность +/- та же.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:24

  Первый написав:Що з цього не відноситься до аркади? Як не ржачно, але у аркади за вдвічі менше ціну і оптимальну площу ще й вентфасад...

К стати качественное, проверенное времением жилье.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:26

  Alex3 написав:airmax78
Каждый выбирает что для него важнее. Но рынок расставляет все на свои места. И в Браме при более чем в 2 раза более низкой цене и продажах, которые идут уже более 10 лет, все еще достаточно квартир от застройщика. А во введенной в эксплуатацию первой очереди Тетриса уже практически ничего нет, хотя продавать начали только после ввода в эксплуатацию и сразу ценник зарядили по полной программе.

Макс, так я не понимаю, если вы рассматриваете Тетрис и подобные дома, как инвестицию, почему вы там не покупаете в процессе строительства? А если вы берете не для инвестиции, а для себя, то почему вы 2 раза берете хату в голосеево и не живете там? это абсурд, реально..

Согласен, что это абсурд.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:27

  airmax78 написав:
  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Люблю этот форум за информативность и жизненную мудрость форумчан. Всё, отговорили меня от Тетриса. Все правильно всё написали. Не буду его покупать - очень дорого.

Вложи в пенсионный фонд от надежного банка, не тупи. :roll:

Ыыыы? Прохожий тут постил рекламу - я лучше туда. Там доходность выше, а надежность +/- та же.

Макс, куда вы сейчас вкладываете деньги? Под какой процент? Можно в личку
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:27

  Понаехал написав:
  Первый написав:Що з цього не відноситься до аркади? Як не ржачно, але у аркади за вдвічі менше ціну і оптимальну площу ще й вентфасад...

К стати качественное, проверенное времением жилье.

Правильнее сказать так: некачественное, но проверенное временем жилье. Хотя, конечно, минвата и сканрок должны, по идее, вылечить болезни, которыми болеет панель.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:32

  OzzyR написав:
  airmax78 написав:
  Понаехал написав:Вложи в пенсионный фонд от надежного банка, не тупи. :roll:

Ыыыы? Прохожий тут постил рекламу - я лучше туда. Там доходность выше, а надежность +/- та же.

Макс, куда вы сейчас вкладываете деньги? Под какой процент? Можно в личку

Нету у меня свободных денех. Я еще и кредит умудрился взять.
airmax78
 
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