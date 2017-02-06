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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 лип, 2018 18:21
Alex3 написав:airmax78
Каждый выбирает что для него важнее. Но рынок расставляет все на свои места. И в Браме при более чем в 2 раза более низкой цене и продажах, которые идут уже более 10 лет, все еще достаточно квартир от застройщика. А во введенной в эксплуатацию первой очереди Тетриса уже практически ничего нет, хотя продавать начали только после ввода в эксплуатацию и сразу ценник зарядили по полной программе.
Кстати, Макс, 2 года уже прошло с момента моей покупки. Думаю, можно промежуточный итог подвести. Вы говорили, что купите здесь квартиру дешевле через год-два без проблем, поскольку предложений будет дофига. Ну или что-то вроде того..По факту, от застройщика, как вы сейчас пишете, предложений нет. Только аэродромы 150м2+.. На вторичке вариантов очень мало, и хотя цены просели и это заметно, купить что-то по такой же цене нельзя.. И еще один момент. В доме, который выходит на сонячний годинник, практически никто не живет, хотя все квартиры раскуплены. В моем доме из 60 квартир заселены максимум 15..Возможно в этом году еще 10-15 заселятся.. Нужно еще посмотреть, кто будет жить в Тетрисе.. Возможно, под сдачу (инвестицию) многие понабирали. Я на полном серьезе утверждаю, что очень бы подумал, если бы мне предлагали Тетрис по цене Брамы. Рассматривать только МОП и прочие ништяки в отдельности от окружающего мира - это странно.. Вы пишете о "достопримечательностях" и прочих городских радостях. Во-первых, рядом с Брамой неплохая инфраструктура (это не касается детских садов и школ, к сожалению). А во-вторых, как часто Вы эти "достопримечательности" посещаете, чтобы это так влияло на ваш выбор? Неужели каждый день?
Алекс, я уже писал когда-то об этом. Только в центре города (при чем это касается не только Киева, но и абсолютного большинства городов мира) вы чувствуете что живете именно в этом городе, а не в каком-то другом. На Деловой (хотя скорее на Большой Васильковской и дальше) это ощущение есть. На ПОХе, Левобережке, и даже на ВДНХ, извините, нет. Спальные районы +/- одинаковые во всех городах. В них нет души. Почему вы с таким пиететом говорите о солнечных часах и об архитектуре Брамы? Да только потому, что это единственное, что выделяет Браму на фоне общей серости удаленного от центра спальника.
И МОП и красивый фасад - это тоже атмосфера которая вас окружает каждый день.
Не знаю, для меня важно это ощущение. Для кого-то нет. Спорить бесполезно.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 18:22
kingkongovets написав:
от любите ж вы все предельно драматизировать
аркада - это уже за гранью добра и зла
Да ладно. Я просто уважно читаю. Переваги брами закінчилися на Во первих.
Во-первых, рядом с Брамой неплохая инфраструктура (это не касается детских садов и школ, к сожалению).
Що з цього не відноситься до аркади? Як не ржачно, але у аркади за вдвічі менше ціну і оптимальну площу ще й вентфасад...
Всім процвітання!
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Додано: Вів 24 лип, 2018 18:23
Понаехал написав: Faceless написав:
Вы серьезно?
Конечно серьезно. Как как еще обеспечить себе пенсию, как не под гарантии надежного банка\застройщика?
В том то и дело, что тут никаких гарантий, надежностью и не пахнет - карманный банк застройщика с проблемами. Или у вас юмор был слишком тонкий?
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Додано: Вів 24 лип, 2018 18:23
Понаехал написав: airmax78 написав:
Люблю этот форум за информативность и жизненную мудрость форумчан. Всё, отговорили меня от Тетриса. Все правильно всё написали. Не буду его покупать - очень дорого.
Вложи в пенсионный фонд от надежного банка, не тупи.
Ыыыы? Прохожий тут постил рекламу - я лучше туда. Там доходность выше, а надежность +/- та же.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 18:24
Первый написав:
Що з цього не відноситься до аркади? Як не ржачно, але у аркади за вдвічі менше ціну і оптимальну площу ще й вентфасад...
К стати качественное, проверенное времением жилье.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 18:26
Alex3 написав:airmax78
Каждый выбирает что для него важнее. Но рынок расставляет все на свои места. И в Браме при более чем в 2 раза более низкой цене и продажах, которые идут уже более 10 лет, все еще достаточно квартир от застройщика. А во введенной в эксплуатацию первой очереди Тетриса уже практически ничего нет, хотя продавать начали только после ввода в эксплуатацию и сразу ценник зарядили по полной программе.
Макс, так я не понимаю, если вы рассматриваете Тетрис и подобные дома, как инвестицию, почему вы там не покупаете в процессе строительства? А если вы берете не для инвестиции, а для себя, то почему вы 2 раза берете хату в голосеево и не живете там? это абсурд, реально..
Согласен, что это абсурд.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 18:27
airmax78 написав: Понаехал написав: airmax78 написав:
Люблю этот форум за информативность и жизненную мудрость форумчан. Всё, отговорили меня от Тетриса. Все правильно всё написали. Не буду его покупать - очень дорого.
Вложи в пенсионный фонд от надежного банка, не тупи.
Ыыыы? Прохожий тут постил рекламу - я лучше туда. Там доходность выше, а надежность +/- та же.
Макс, куда вы сейчас вкладываете деньги? Под какой процент? Можно в личку
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Додано: Вів 24 лип, 2018 18:27
Понаехал написав: Первый написав:
Що з цього не відноситься до аркади? Як не ржачно, але у аркади за вдвічі менше ціну і оптимальну площу ще й вентфасад...
К стати качественное, проверенное времением жилье.
Правильнее сказать так: некачественное, но проверенное временем жилье. Хотя, конечно, минвата и сканрок должны, по идее, вылечить болезни, которыми болеет панель.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 18:32
OzzyR написав: airmax78 написав: Понаехал написав:
Вложи в пенсионный фонд от надежного банка, не тупи.
Ыыыы? Прохожий тут постил рекламу - я лучше туда. Там доходность выше, а надежность +/- та же.
Макс, куда вы сейчас вкладываете деньги? Под какой процент? Можно в личку
Нету у меня свободных денех. Я еще и кредит умудрился взять.
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airmax78
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